Már az orosz ortodox egyháznak is sok Hilarion molesztálási ügye, nyugdíjazhatják a metropolitát

2024-07-12 22:02:00

Legalábbis így tudja egy orosz portál. Az egyházi méltóság, aki egy 18 éves fiút zaklathatott, jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik, magyar állampolgárságot kapott, és fényűző életet élhet.

Egy orosz portál szerint nyugdíjazhatják a szexuális zaklatással vádolt Hilarion metropolitát – írja a hvg.hu a Kultura VRN nevű voronyezsi portál cikke nyomán. A lap értesülései szerint július 19-én ülésezik az ortodox egyház legfőbb döntéshozó szerve, a Szent Szinódus, és a központi téma Hilarion magyarországi ügye lehet.

A közelmúltban lapunk is foglalkozott az Novaja Gazeta írásával az Oroszországból éppen szexuális visszaélései miatt távozni kényszerült egyházi méltóság sötét ügyeiről. Ahogy arról is: áldozata sem makulátlan, korábbi jobbkezét 18 éves orosz-japán fiút lopás miatt keresi a magyar rendőrség.

Georgij Szuzuki személyi asszisztensként idén tavasszal a magyarországi ortodox egyházmegye budapesti épületéből nagy mennyiségű készpénzt és más értékeket lopott el, és még mindig keresi a rendőrség, sőt, nemzetközi elfogatóparancs nyomán az Interpol is körözi. Most Japánban tartózkodik, ahonnan szexuális zaklatással vádolta meg a metropolitát, s állítása szerint ezt hangfelvételekkel is bizonyítani tudja. Hilarion (polgári nevén Grigorij Alfejev) szerint viszont a fiút az anyja bujtotta fel, hogy őt zsarolja.

Mi is beszámoltunk arról, hogy Hilarion nagylábon él, a korábban több mint másfél millióért hirdetett vácdukai kastélyt nem sokkal több mint 800 millióért vette meg, magyarországi tartózkodása alatt közvetítőként lépett fel Moszkva és a Nyugat között, találkozott Ferenc pápával, illetve közreműködött az ukrán hadifoglyok tavaly júniusi Magyarországra szállításában is. Kiderült magyar útlevele, azzal együtt pedig magyar állampolgársága is van.