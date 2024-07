Videó a merénylőről, kép a Donald Trump feje mellett elsüvítő golyóról

P. L.;

merénylet;Egyesült Államok;Donald Trump;

2024-07-14 14:39:00

Nyugalom megzavarására alkalmas részletek.

Mint megírtuk, egy 20 éves férfi, Thomas Matthew Crooks lőtt rá Donald Trumpra az november 5-i elnökválasztáson újrázni késülő politikus pennsylvaniai Butlerben tartott politikai gyűlésén. A merényletben Donald Trumpnak csak a jobb fülét horzsolta egy lövedék, a politikai nagygyűlése közönségében azonban egy ember meghalt, két másik életveszélyes sebesüléseket szerzett.

A merénylőről közben napvilágot látott egy videó, amelyet a TMZ tett közzé. A hvg.hu által kiszúrt felvételen nehezen vehető ki a lényeg, mindenesetre az elején látható rajta, hogy egy épület lapos tetején hason fekszik egy alak. Thomas Matthew Crooks feltehetően ekkor céloz, majd hallatszik az öt lövés is, nyomában pedig a kitörő pánik.

Korábban több szemtanú is beszélt arról, hogy látta a merénylőt, majd az is felmerült, hogy értesítették a rendőrséget is, de hiába. Emiatt aztán Stephen Moore, Donald Trump egyik vezető tanácsadója a BBC-nek nyilatkozva a titkosszolgálatok felkészültségét is megkérdőjelezte. Hangsúlyozta, ha az egyik lövedék akár csak egy ujjnyival is közelebb van az újrázni kívánó exelnök fejéhez, akkor most egy gyilkos merénylet híre járta volna be a világot.

Magáról a lövésről a The New York Times fotósa kapta el épp azt a pillanatot, amikor egy lövedék elsüvít Donald Trump feje mellett. A nagy felbontású fotót egy volt FBI-ügynök, Michael Harrigan megvizsgálta a lap kérésére, és megerősítette, hogy azon valószínűleg a merénylő által kilőtt egyik lövedék látható, azonban a szögből adódóan valószínűleg nem az, amelyik Donald Trumpot megsebesítette a fülén.

New York Times photo shows one of the bullets flying just behind Trump's head pic.twitter.com/aMn29qLVoN — BNO News (@BNONews) July 14, 2024

A Telex szemléje szerint a lap fotósa egy Sony digitális kamerával készítette a képeket sorozat üzemmódban, ami egy másodperc alatt 30 képet rögzít, 1/8000 másodperces záridővel. A lövedék feltehetően 975 méter per másodperces, vagyis azaz nagyjából 3500 kilométer per órás sebességgel repült.