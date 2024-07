Adománygyűjtés segítségével jutott el Haru szigetére a magyar alkotó

Rosznáky Emma;

irodalom;utazás;Trencsényi Katalin

2024-07-15 11:00:00

Megérkezett Haru szigetére Trencsényi Katalin, akinek adománygyűjtéséről még májusban írtunk. Az Angliában élő és dolgozó színházcsináló elnyert egy ritka alkotói ösztöndíjat, amelynek köszönhetően a világhírű finn művész, Tove Jansson, a Mumin-történetek kitalálója szigetén dolgozhat egy hétig.

A kiutazáshoz és szigeten való tartózkodáshoz szükséges pénzösszeg webes adománygyűjtés útján jött össze. – Rengetegen segítettek, és nem csak pénzzel, de tanáccsal, kapcsolatokkal, bátorítással, útra indító üzenettel. Elmondhatatlanul hálás vagyok mindenkinek érte –közölte lapunkkal Trencsényi Katalin szerdán, amikor behajózott Harura – A Sturjan-i hajókikötőig a helsinki Liszt Intézet igazgatója, Kovács-Sárközi Helga vitt ki (a saját autójában, és két barátnője, Anett és Krisztina voltak az útitársaim és segítőim). Nagyon jó érzés ennyi szeretetet kapni! – Készülő munkájáról az alkotó így nyilatkozott – Ez egy különleges és ritka alkotói rezidencia, amit sikerült elnyernem. Arra szeretném használni, hogy azt a gondolatsort, amelyet Jansson munkái bennem elindítottak, saját, önálló művé érleljem. Mindezt arról a szigetről (Klovharun vagy röviden: Haru) kezdhetem, ahol ő közel harminc nyarat töltött. Fel szeretném fejteni azokat a történet-rétegeket, amelyeket ez a sziget hordoz (még jóval Jansson előttről), és persze „ráírni” a magam történetét is, ez lesz a Palimpsest on Haru (Palimpszeszt Harun). – A világhírű finn Tove Janssonról így nyilatkozik – Van az életemben néhány női alkotó, akiknek a munkája kiemelkedően fontos és inspiráló számomra. Tove Jansson ezek egyike. Szinte az összes művét, a levelezését is beleértve, elolvastam, és jól ismerem a festői munkásságát. Leginkább Jansson természetismerete és természetábrázolása az, ami érdekel. Lenyűgöz az az odafordulás, ahogyan az egészen kicsi, mondhatni jelentéktelen dolgok (mondjuk a moha vagy egy fűszálon fennakadt tollpihe) aprólékos megfigyelésétől valami mélyig és kimondhatatlanig jut el.

Az alkotói helyről Trencsényi Katalin elmondta – A finn szigetvilág több mint 80 000 szigetből áll. Azok a témák, amelyek Janssonnál is megjelennek az ökológiai egyensúly törékenységéről ma fontosabbak, mint valaha. A Balti tenger, ahol Klovharun szigete található, a világ egyik legszennyezettebb tengere. Az a része, amely ma már végérvényesen elpusztultnak, halottnak van nyilvánítva akkora területet foglal el, mint kétszer Dánia! Milyen állapotban lesz a bolygónk, amit majd az utódaink megörökölnek tőlünk? Hogyan írja rá végérvényesen az emberiség a maga történetét a geológiai rétegekre? De ezek túl nagy kérdések, én csak úgy tudok rájuk választ keresni, ha egy kisebb világot veszek szemügyre. Klovharun szigete kevesebb, mint egy óra alatt körbejárható. Az itteni mikrokozmoszban szeretnék a makrokozmoszról valamit feltárni. Ez az egy hét alkotói rezidencia Harun egy másfajta világba enged belépnem. Olyanba, ahol a természet viszonyainak jóval kitettebb az ember. Itt nincsen wifi, elektromos áram, de még ivóvíz sem: magamnak kellett gondoskodnom jó előre róla. – Érkezéséről a magyar alkotó úgy vélekedik – A szigeti ittlétem ihlető, azt hiszem sikerült beilleszkednem a hely ökoszisztémájába, anélkül, hogy felborítottam volna az érzékeny egyensúlyát.