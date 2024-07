Rónay Tamás;

Egy humánus társadalomban magától értetődő az erőszak elutasítása. Ám ez nem elég, kivált, ha valaki kereszténynek nevezi magát. Meg kell vizsgálni, hogyan keletkezett az a légkör, amelyben egyesek fegyvert ragadnak embertársaik ellen. Vajon a közeget semmi felelősség sem terheli, így azokat sem, akik pusztán politikai okokból gerjesztenek gyűlöletet mások ellen?

A Robert Fico elleni merényletkísérlet után Pozsonyban sokan azt remélték, minden fél önkritikusan belátja: változtatni kell, mert a gyűlölet légköre veszélyes következményekkel jár. A lelkiismeret-vizsgálat nem kezdődött el, a kormányzat egyre több olyan intézkedést hoz, amellyel aláássa a demokráciát. A Donald Trump elleni merényletkísérlet után az amerikai társadalom sem indul el a belső megbékélés útján. Éppen ellenkezőleg; egyes republikánusok már összeesküvés-elméleteket gyártanak politikai ellenfeleik lejáratására, pedig amikor 2022 októberében Nancy Pelosi akkori demokrata házelnök férjét támadták meg, a felháborodás részükről elmaradt.

A lelkek mérgezése nem csak Pozsonyban vagy Washingtonban zajlik. Az empátiának másutt is mind kevesebb nyomát láthatjuk a politika illetékesei részéről, az erőszak elítélése is mintha kettős mércét követne. Itthon a Fico elleni merénylőre rögtön rásütötték: baloldali, egy propagandista pedig szintén ezt sugallta a Trumpra tüzelő férfiról, miközben regisztrált republikánus szavazó volt. Akadnak olyanok, akik a társadalom egy részét is megbélyegzik az egyes merényletekért, csak mert ez illik bele hazug politikai narratívájukba. Az együttérzés egyeseknek kijár, másoknak nem. A politikai érdek mindent felülír.

Kormányfőnk a Facebookon imádságra szólította fel híveit Trumpért. Még szebb lett volna, ha az oroszok által lebombázott kijevi gyermekkórház áldozataiért is fohászra kérte volna az embereket. Lassan mi is már csak az ima erejében bízhatunk: talán kizárólag ez segíthet abban, hogy egyszer olyan társadalomban élhessünk, amelyben nem a lelkeket mérgező dezinformációk között kell felnőniük gyermekeinknek és amelyben az empátia sem politikai kiváltság.