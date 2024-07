Művészettörténetet a gyerekszobába!

Rosznáky Emma;

2024-07-17

Jó döntés volt Szinyei Merse Pált választani egy gyerekeknek szóló művészetfelfedező könyv első bemutatott festőjének.

Mióta kezd teljesen kiszorulni a közoktatásból a művészettörténet (az alaptantervből kikerült, nem választható önálló tantárgyként és érettségizni sem lehet belőle), fokozottan szükség van az olyan könyvekre, mint a Pagony gondozásában megjelent Fedezd fel Szinyei Merse Pál művészetét! című ismeretterjesztő kötet. A könyvön Max, a művészetkedvelő kutya kalauzolja végig az olvasót, aki elmondása szerint Münchenben ismerte meg a magyar festőt, aki bajor kolbásszal kínálta meg a jószágot. Attól fogva barátok lettek, így Max közvetlen közelről ismerhette meg Szinyei pályafutását. Egyszerre jelennek meg a magyar művész festményei, az életéről szóló részletek és Max humoros, ötletes kommentárjai. A létrejövő egység nem izzadságszagú, a műalkotások nyilván csodaszépek, Fehér Zsanett rajzai jól illeszkednek a vizuális világba. Szinyei üdítő képeitől nem idegenek a gyerekkönyvek illusztrációi, főleg nem a kellemes színei.

A Király Zsuzsanna, Molnár Brigitta, Sepsey Zsófia (a Magyar Nemzeti Galéria múzeumpedagógusai) által jegyzett könyv a 6-10 éves korosztálynak szól, de a gimnazistakorúaknak, a könyvet gyerekével olvasó szülőkenk is tartogat izgalmakat. Max a festő önarcképeit, a róla készült portrék segítségével őt magát, családját és jernyei otthonát mutatja be elsőként, majd később önálló fejezetet kap a Majális, megtudhatjuk, ki integet a Léghajó kosarából, kicsoda a „magyar Mona Lisa”, azaz a Lilaruhás nő.

Jó döntés volt Szinyei Merse Pált választani egy gyerekeknek szóló művészetfelfedező könyv első bemutatott festőjének. Ő, aki – a kor divatjával szembe menve – nem a nagy, heroikus történelmi festményekben talált magára, hanem a színpompás, felhőtlen miliőjű alkotásokban. Pont olyan művész, akit könnyen be lehet fogadni és munkásságán keresztül jól szemléltethető pár festői fogás, például a komplementer színek alkalmazása. De a könyv által megismerhetünk divatkellékeket, a hőlégballon történetét és a modellállás komoly mesterségét és nehézségeit. Az életútnak is megvannak a maga izgalmai, Szinyei például közös műteremben dolgozott Benczúr Gyulával, így nem véletlen, hogy ugyanaz a piros kockás takaró szerepel a két művész egy-egy képén: a Szerelmespár takarója Benczúr Gyula Olvasó nő az erdőben című képén is ott van. Szinyei az említett Szerelmepárba maga is annyira bele volt szerelmesedve, hogy miután a festmény Amerikába került, egy fénykép és emlékei alapján újra megfestette.

A Pagony és a Magyar Nemzeti Galéria nem először dolgozik együtt, indítottak már kreatívírás pályázatot, művészeti tábort, közös munkájuk legújabb eredménye a hiánypótló kötet. A könyv leginkább a befogadást tanítja meg, megteremti a kapcsolatot a kortársak és más munkák között, érdekességeket villant föl az unalmas szakszövegek helyett – a múzeumpedagógus szerzők tudták a dolgukat! Ha belegondolunk, egy olyan korban, amikor a legfiatalabb generáció állandóan mozgóképekkel van körülvéve, talán ideje külön megtanítani az festmények, az „álló kép” varázsát.