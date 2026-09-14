A rendszerváltás óta tartó kulturális hullámvasút nemcsak a múlt (f)elszámolását, hanem a köztéri szobrok sorsát is folyamatosan átírja. Legyen szó fővárosi emlékművek áthelyezéséről vagy vidéki városok politikai csatározásairól, a köztéri alkotások mozgatása vitákat generál. Arról nem is beszélve, hogy úgy tűnik, egy alkotás megítélésében erősen befolyásol minket, milyen politikai nézetet vallunk, szerettük-e az ábrázolt illetőt vagy a mű alkotóját. Mélyi József művészettörténész segít abban, hogy nagy látószögből tudjuk szemlélni ezeket az ügyeket.
Noha a művészettörténet tantárgy oktatását 2024-ben végleg megszüntették, a mostani, átmeneti időszakban van esély arra, hogy újra visszatérjen. Három művészettörténészt, és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot is kérdeztük erről, utóbbi türelmet kért és az intézményi önállóságot hangsúlyozta.
Történeteket hallunk elveszettnek hitt művekről innen-onnan is. A Remekművek titkos élete a művészettörténet világába „kalauzolja” olvasóit és olyan fellelt műtárgyakról, életművekről szól, amelyek mögött lebilincselő történetek húzódnak.
Egy és negyed évszázada kezdett kialakulni a munkaalapú társadalmi berendezkedés, aminek következményeivel máig küzdünk, legyen valaki betanított munkás vagy tudományos kutató. Őze Eszter művészettörténész a Napvilág Kiadó gondozásában, a Helyzet Műhely sorozatában megjelent, A dolgozó testek múzeuma című könyvében a Társadalmi Múzeum (1901–1945) intézményét mutatja be, amelynek működése aligha érthető meg a formálódó kapitalizmus történetétől függetlenül. Sem a viharos politikai időszakétól, melyben minden kormánynak más ágendája (akár propagandája) volt arról, mi is a társadalom, és miként kellene edukálni a dolgozókat életmódról, testkultúráról, higiénéről, míg végül a tőkés gazdasági logika mostanra az élet minden területére befurakodott, a kívülről jövő útmutatások belsővé tett kényszermunkává váltak.
Az ország legnagyobb képzőművészeti archívumát őrzi, művészettörténeti kutatásokat végez és azokhoz kapcsolódó kiállításokat rendez a Közép-európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI). A Szépművészeti Múzeum tagintézményének hiánypótló feladatairól és küldetéséről az igazgató, Fehér Dávid művészettörténész beszélt a Visszhangnak.
Jó döntés volt Szinyei Merse Pált választani egy gyerekeknek szóló művészetfelfedező könyv első bemutatott festőjének.
„Ha a művészettörténet helyett hazafias nevelés lesz, akkor a Szépművészeti Múzeum helyén katonai kiképzőközpont lesz?” – állt az egyik demonstráló tábláján a Hősök terén.
Geskó Judit művészettörténészt áprilisban a francia Becsületrend lovagi fokozatával tüntették ki, októberben a nemzetközi Cezanne Társaság alelnökévé választották. A Szépművészeti Múzeum tudományos munkatársa úgy véli, a közép-európai kutatók sokféleképpen bekapcsolódhatnak a nemzetközi művészettörténeti kutatásba.
A döntéshozókat a Művészettörténeti Tudományos Bizottság arra kéri, tegyék lehetővé ismét a tantárgy választásának lehetőségét a gimnáziumokban, és állítsák vissza a lehetőségét a művészettörténetből való érettségi vizsgának.
Több sebből vérzik a középiskolai művészetoktatás, a szűkre szabott keretek közt nagyon sok múlik a tanárok hozzáállásán, és a rendhagyó megoldások iránti nyitottságukon.