Kínai rendőrök nélkül dübörög a turistaszezon, a diplomáciai visszhangok késleltethetik a közös szolgálat indítását

Batka Zoltán;

Pintér Sándor;Belügyminisztérium;járőrözés;kínai rendőrök;turistaszezon;

2024-07-17 05:55:00

Forrásaink szerint könnyen lehet, hogy a Pekinggel kötött megállapodás diplomáciai visszhangjai miatt nem siettetik a közös szolgálat indítását.

Jókora visszhangot, diplomáciai vitát váltott ki még tavasszal az, hogy kiderült: a Pintér Sándor belügyminiszter és Vang Hsziahong kínai közbiztonsági miniszter közötti megállapodás nyomán távol-keleti járőrök érkezhetnek Magyarországra.

A Belügyminisztérium (BM) akkori közlése szerint a mind több kínai turista miatt a fővárosban, valamint több, idegforgalmi szempontól frekventált településen vethetik be a kínai rendőröket. A távol-keleti egyenruhások magyar járőrökkel együtt szolgálhatnak, önálló intézkedési joguk nem lesz, gyakorlatilag tolmács szerepét tölthetik be.

Noha a kormányzat nem közölte, hogy mikortól várhatóak az első kínai rendőrök, annyi látható:

az idén nyári turistaszezon egyelőre nélkülük tart, ugyanis nyoma sincs a távol-keleti egyenruhásoknak.

Rendőrségi, szakszervezeti forrásaink sem tudnak arról, hogy már idén nyáron érkeztek volna kínai kollégáik magyar járőrszolgálatra. Megkerestük a BM-et, hogy megtudjuk, mikor, hol várhatóak kínai rendőrök, ám a BM csak azt a korábbi közleményét ajánlotta figyelmünkbe, amelyben azt hangsúlyozták: a magyar belügyminiszter és kínai partnere közötti megállapodás csak „az elvi lehetőségét teremti meg annak”, hogy elindulhasson az együttműködés.

Forrásaink szerint könnyen lehet, hogy a Pekinggel kötött megállapodás diplomáciai visszhangjai miatt nem siettetik a közös szolgálat indítását.Mint emlékezetes, áprilisban az Európai Parlament vitanapot tartott az ügyben „kínai rendőri tevékenység Európában” címmel. A lapunk által megszerzett akkori előterjesztés szerint Kína „a rendőrség jelenlétét arra használja, hogy megfenyegesse és elhallgattassa a másként gondolkodókat.” A vitán az Európai Bizottság képviselője is felszólalt, aki leszögezte: az EB elfogadhatatlannak tartja, hogy kínai rendőrőrsök működésén keresztül Peking kiterjeszti tevékenységét a tagállamok területére. Ennél is komolyabb jelzés lehetett az Orbán-kormánynak, hogy az Egyesült Államok Kongresszuságban is terítékre került a téma, itt azt vélelmezték:

a magyar-kínai megállapodás arra teremt lehetőséget, hogy „Kína behatoljon egy Nato-szövetséges biztonsági szolgálataiba.”

A BM azt hangsúlyozta újra, hogy hasonló járőrszolgálatot más nemzet rendőrei is ellátnak Magyarországon, illetve magyar rendőrök is utaznak a magyar turisták legkedveltebb külföldi célvárosaiba. Igaz, az idén csak Horvátországban teljesítenek ilyen jellegű szolgálatot, magyar rendőrök július 1-je és augusztus 30-a között Zadarban és Pulában segítik a horvát tengerpartra utazókat. Idén – két váltásban – három-három magyar rendőr segíti a magyar turistákat tolmácsolással, útbaigazítással és tanácsadással.