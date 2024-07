Medián: 12 százalékra csökkent a különbség a Fidesz és a Tisza Párt között

M.A.;

2024-07-18 08:46:00

Magyar Péter pártja a tényleges választási eredményénél egy hajszállal több, míg a kormánypárt valamivel kevesebb szavazatra számíthatna.

A győztes párt népszerűsége rendre tovább erősödik a választás után, mert sokan akarnak a nyertes táborába tartozni. Ehhez képest júliusra csökkent a Fidesz–KDNP előnye a Tisza Párttal szemben, főleg a fiatal szavazók hoznak új színt a politikai versengésbe – derül ki a HVG számára készült Medián-kutatásból.

A felmérés során a második helyezett Tisza Pártot jóval többen nevezték a választás valódi győztesének, mint a legtöbb szavazatot szerzett Fidesz–KDNP-t. Ebből a szempontból a politikai érdeklődés a leginkább meghatározó tényező, a politika iránt nagyon érdeklődők 66 százaléka gondolja győztesnek a Tiszát, a „kicsit” vagy „egyáltalán nem” érdeklődők körében a Fidesz győzelmét érzékelők vannak enyhe többségben.

Ezek alapján nem meglepő, hogy a választás után egy hónappal készült (július 4-e és 10-e közötti adatfelvételen alapuló) kutatás szerint

a Tisza Párt a tényleges választási eredményénél egy hajszállal több, a Fidesz–KDNP pedig egy hajszállal kevesebb szavazatra számíthat, és így a két politikai tömörülés közötti különbség 15-ről 12 százalékpontra csökkent.

Az EP-választást követő hetekben a Demokratikus Koalíció által vezetett baloldali blokk – bár győztesnek korántsem tekinthető – stabilizálta a helyzetét, sőt, 1 százalékponttal növelte a támogatottságát. A választás előtti utolsó Medián-felméréshez képest szavazóinak az abszolút száma még csökkent is, a viszonylagos erősödést az magyarázza, hogy a DK-támogatók 6 százaléknyi köre nagyon elkötelezett, ők szinte mindannyian (97 százalék) azt mondják, hogy egy most vasárnapi országgyűlési választáson biztosan elmennének szavazni. Ugyanez az arány a Fidesz-hívek körében 83 százalékos, a Tisza Párt támogatói körében 89 százalékos, a most is nagyjából a választási eredményét hozó Mi Hazánk követői körében viszont csak 76 százalékos.

A választani tudó, biztos szavazók körében a kutatás szerint

a kormánypárt 42,8 százalékon áll,

míg a Tisza Pártra 30,7 százalék,

a DK–MSZP–Párbeszéd szövetségre 9, 2 százalék,

a Mi Hazánk Mozgalomra 7,1 százalék,

a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra 4,6 százalék,

a Momentumra pedig 2,8 százalék szavazna.

A többi párt 1 százalék alatt van.

A válaszokból kiderült az is, hogy – mint arról korábban lapunk is beszámolt – Gyurcsány Ferenc DK-elnök szerepét most még a korábbiaknál is jóval többen tartják kontraproduktívnak egy esetleges kormányváltás esélye szempontjából. A kutatás eredményei szerint ugyanis még a DK mellett kitartó szavazók körében is enyhe többségben vannak, akik szerint „Gyurcsány Ferenc meghatározó részvétele inkább akadályozza, mint segíti az ellenzék sikerét”.

A Demokratikus Koalíció támogatóinak 62 év, míg az egykori Fiatal Demokraták szavazóinak 56 év az átlagéletkora. Az újabb generációt a Mi Hazánk és a Momentum (45 év), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (42 év) és a Tisza Párt (44 év) képviseli.

A kormányváltást várók jóval többen vannak, mint a nem fideszes, de pártot választani tudó szavazók együttvéve.

Közülük a legtöbben a Tisza Pártot választják (40 százalék), a DK vezette szövetségre 11 százalék, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra 7 százalék, a Mi Hazánk Mozgalomra 6 százalék szavazna.

A választópolgároknak még ebben, a kormányváltást igénylő körben is a 27 százaléka nem tudja vagy nem árulja el, hogy egy jövő vasárnapi választáson melyik párt neve mellé húzná az ikszet.

Kiderült az is, hogy hónapról hónapra hasonló méretű, közel kétharmados többség érzi úgy, rossz irányba mennek a dolgok az országban, mindössze az emberek egyharmada érzékel jó irányt. A kormánypárti szavazók háromnegyede tartósan derűlátó, miközben az ellenzékiek elsöprő többsége kritikus, konkrétan a Tisza, a DK és a Momentum szavazóinak 95–97 százaléka mondja azt, hogy az ország rossz irányba tart.