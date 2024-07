„Nem történt dráma” – Csányi Sándor csalódott, de nem tartja kudarcnak a magyar Eb-szereplést

M.A.;

2024-07-18 13:12:00

Nem estünk vissza az induló 2018-as szintre, papírforma-eredmények születtek a mérkőzéseinken – jelentette ki az MLSZ elnöke, aki az NB I színvonalát, a klubcsapatok nemzetközi szereplését, valamint az utánpótlásképzés hatékonyságát is bírálta.

„Amiatt, hogy nem jutottunk tovább, természetesen csalódott vagyok, de azt hiszem, nem szabad kudarcként tekinteni az eredményekre, nem történt dráma, nem estünk vissza az induló 2018-as szintre, papírforma-eredmények születtek a mérkőzéseinken” – mondta a magyar válogatott Eb-szerepléséről Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke a Nemzeti Sportnak.

Hozzátette, az elmúlt évek következetes munkájának és a tervszerű csapatépítésnek köszönhetően a válogatott a németországi Európa-bajnokságot megelőzően másfél éven át olyan eredményeket ért el, amelyek feljogosították arra, hogy az Eb-re a mégoly nehéz csoportból való továbbjutás céljával utazzon.

„Ettől függetlenül, reálisan értékelve az eredményeket, látni kell, hogy a világranglistán két régóta jóval előttünk álló csapattól, Svájctól és Németországtól vereséget szenvedtünk, míg a mögöttünk álló Skóciát küzdelmes mérkőzésen legyőztük” – jelentette ki. Majd megjegyezte, az Eb-n a keretben többen sérültek voltak, a szokásos kezdőcsapatból néhányan meccshiánnyal érkeztek, nem voltak jó formában lévő helyettesek, továbbá a korábban nem tapasztalt egyéni hibák és játékvezetői tévedések is befolyásolták az eredményeket.

„Az eseményeket látva sajnálom, hogy miközben a pályán elértük azt, ami tőlünk reálisan elvárható volt, mások hozzáállása leértékelte a mi teljesítményünket. Az, hogy váratlanul vagy nekünk szerencsétlenül alakultak a vetélytársaink eredményei, óriási pech volt számunkra, hiszen a skótok legyőzése után reális volt a remény, hogy az angolok vagy a portugálok kikaparják nekünk a gesztenyét”

– jegyezte meg az MLSZ elnöke.

Csányi Sándor az interjú során megismételte, hogy Marco Rossit 2025 végéig betonbiztos szerződés köt a szövetséghez.

„Így kettőnk között fel sem vetődött a sajtóban megjelent kapitánykérdés. A szövetségi kapitánnyal idestova hat éve dolgozunk együtt, folyamatosan jó munkát végez, teljes a bizalom iránta szakmai és emberi szempontból is. Én is úgy gondolom, és a beszélgetéseink alapján mondhatom, ő is tudja, hogy a sikerek mellett voltak hibái neki is, és az irányítása alá tartozó játékosoknak is. De az ­összkép, különösen az utóbbi három év teljesítménye és az elért fejlődés nem kérdőjelezhető meg” – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy a vb-selejtezőn sikerülhet-e a legjobb 16 közé kerülni, Csányi Sándor közölte, a Nemzetek Ligájában több mint két éve a legjobb nyolc európai ország közé rangsorolnak bennünket, a FIFA-ranglistán pedig a 15. európai ország vagyunk.

„Ez alapján azt hiszem, gondolkodhatunk a kijutásban”

– jelentette ki, ám hozzátette, egyre élesebb a verseny, csak hallatlan szorgalommal, alázattal, töretlen győzni akarással lehet esély egy-egy mérkőzés megnyerésére.

„Mindehhez egészséges játékosokra, a klubcsapatokban rendszeres játékra, jó formára van szükség, és egy nagy adag szerencse sem árthat. Őszintén látni kell azonban két meghatározó tényt. Egyrészt, bármilyen jól is játszik a kezdőnk egy mérkőzésen, jelenleg nincs huszonöt, más szóval minden pozícióban két nemzetközi képességű válogatott játékosunk. Másrészt nem szabad nem észrevenni, hogy a válogatott és a Ferencváros elmúlt öt-hat évben elért vitathatatlan sikerei mellett az NB I színvonala, klubcsapataink nemzetközi szereplése, az utánpótlásképzés hatékonysága elmarad ettől a szinttől” – állapította meg az MLSZ elnöke. Végül megjegyezte, hogy a csapattal szemben az alázat, szorgalom, munka és becsvágy az elvárása, „ezekkel a labdarúgásban bármi elérhető”.