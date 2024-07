Lezárult Szalai Ádám büntetőügye, milliós sérelemdíjat fizetett megrúgott áldozatának

nepszava.hu;

2024-07-16 18:47:00

Az ügyészség szerint a korábbi válogatott labdarúgó tevékenyen megbánta a tettét, ezért előbb felfüggesztették, majd meg is szüntették az ellene zajló büntetőeljárást.

A gyanúsított a bűncselekmény káros következményeit a sértettel kötött megállapodásban jóváhagyott módon jóvátette, melynek keretében jóvátételt fizetett a részére – erősítette meg Gasz Péter, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a 24.hu-nak az értesülését, amely szerint megszüntették a súlyos testi sértés miatt indított eljárást Szalai Ádám korábbi válogatott labdarúgó ellen. Úgy tudják, a volt focista néhány millió forintos sérelemdíjat fizetett az áldozatának, egy fiatal férfinak, akit másfél évvel ezelőtt megvert Budapesten, a Bazilikánál.

A helyettes szóvivő közölte: a súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt folytatott, majd a közvetítői eljárásban hat hónapra felfüggesztett bűnügyben Budapest Főváros Kormányhivatala arról tájékoztatta a nyomozást felügyelő Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészséget a jóvátételről. – Az ügyészség a tevékeny megbánásra tekintettel megszüntette a büntetőeljárást a gyanúsítottal szemben, egyben kötelezte őt az igazságügyi orvosszakértő bevonásával kapcsolatban felmerült bűnügyi költség megfizetésére. A határozattal szemben a volt futballista és jogi képviselője is jogorvoslattal élhet – tette hozzá Gasz Péter.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a válogatott volt csapatkapitánya 2022. december végén konfliktusba keveredett egy társasággal, amely összetűzésbe keveredett Szalai Ádám öccsével. Egy 21 éves fiatal a Szent István-bazilikánál sétált a barátaival, amikor megkért valakit, hogy készítsen róluk egy fotót, ám kérését visszautasították, ezért szitkozódva visszakérdezett, hogy: „Miért nem, te faszfej?!” A hangoskodásra odament Szalai Ádám, és a fiatalember elmondása szerint kiabálni kezdett vele, senkiházinak nevezte, hogy mer ilyet mondani az öccsének. – És már rúgott is a talpával, ami a mellkasomon ért, a földre kerültem, és még akkor is belém rúgott – monda az áldozat.

Szalai Ádám viszont azt mondta, az öccsével volt egy találkozón, amikor azt látta, hogy négy nagyon részeg fiatal körbeveszi őt. A gyanúsított akkor úgy emlékezett, hogy az egyik részeg a testvére arcába üvöltött, amit ő „támadásként” értékelt. A futballista jogos védelemre hivatkozott, és azt mondta, csak az öccsét féltette. A volt válogatott tagadta, hogy akkor is belerúgott a fiatalba, amikor utóbbi már a földön feküdt. Később beismerte a bűnösségét, és azt mondta, megijedt, félreértette a helyzetet, és túlreagálta a történteket.