Elromlott a Bethesda Gyermekkórház egyik műtőjének klímája, gyűjtés indult a javításra

2024-07-18 17:32:00

Tízmillió forint kellene, hogy elvégezhessék a szükséges munkákat, és újakat tudjanak venni.

Elromlott a Bethesda Gyermekkórház fül-orr gégészeti műtőjének speciális klímaberendezése, emiatt tervezhetetlenné váltak a beavatkozások - írta egy csütörtök délutáni Facebook-bejegyzésében az intézmény.

Összesen tízmillió forintra lenne szükségük, hogy a régieket megjavíthassák és újakat tudjanak beszerezni. A gyűjtést bankkártyás adományozással ide kattintva lehet segíteni, illetve az MBH 10300002–20350699–70073285 számlaszámra történő banki átutalással. Itt a megjegyzés rovatban a klíma szót kell feltüntetni. Emellett cégek támogatását is szívesen fogadják. Kérdés esetén pedig az „[email protected]” e-mail címen lehet keresni a kórház munkatársait.

A napok óta tartó kánikulában több intézmény klímaberendezése is meghibásodott. Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Szent László Kórház transzplantációs osztályán, az úgynevezett steril szobákban is elromlott a légkondicionáló, így a 2x2 méteres boxokban 32 Celsius-fokban voltak bezárva a beteg gyerekek. Az atv.hu azt írta, hogy időközben elvégezték a szükséges javításokat. Emellett némely fővárosi kórházban is leálltak az operációk a nagy hőség miatt.