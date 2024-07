Ursula von der Leyen: Minden tekintetben fokozzuk a demokrácia védelmét, megvédjük a szabad médiát és a civil szervezeteket

Halmai Katalin (Strasbourg);

Ursula von der Leyen;

2024-07-18 19:00:00

A várakozásokat felülmúló többséggel választották meg a német kereszténydemokrata politikust az Unió egyik legfontosabb tisztségviselőjének.

Újabb öt évet szavazott Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság (EB) élén az Európai Parlament (EP) csütörtök délután. A politikust 401 szavazattal erősítették meg a pozíciójában, ami 40-el több, mint a megválasztásához szükséges abszolút többség. (24-el több, mint amennyit 2019-ben kapott).

A 720 tagú képviselő-testületben 284-en szavaztak ellene, 15-en tartózkodtak.

A szavazás titkos volt, így tudni nem, csak valószínűsíteni lehet, hogy a centrumpártok csaknem egységesen mögé álltak, és kaphatott támogatást a zöldpártiak, valamint a mérsékelt euroszkeptikusok táborából. A szélsőjobboldaliak már a választás előtt megerősítették, hogy nem kívánják őt újabb öt évig látni az EB élén.

Erős mondatok a parlamenti vitából “Ha a demokráciát kell megvédeni, Ursula von der Leyenre kell szavazni.” (Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője) “Június 9-én győzött a béke és a haladás Európája, amit a demokrácia párti erők hoztak létre.” (Iratxe García Pérez, a Szocialisták és Demokraták frakció vezetője) “Arra kérem ennek a Háznak a tagjait, hogy gondoskodjanak róla, von der Leyen asszony számára ez csak egy (elnöki) ciklus legyen!”. (Jordan Bardella, a Patróták Európáért frakció vezetője) “Ön az első mandátumának majdnem teljes ideje alatt a baloldalnak igyekezett megfelelni, mert az Európai Parlament és a többi uniós intézmény egy baloldali többség foglyává vált. Az európai választásoknak hála mára megváltozott ez a helyzet.” (Nicola Procaccini, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakció elnöke) “Javasoljuk, hogy az abortuszhoz való jog kerüljön bele az EU Alapjogi Chartájába”. (Valérie Hayer, az Újítsuk meg Európát frakció elnöke) "Nem léphetünk vissza a Zöld Megállapodástól. Ez nem kevesebb, mint a túlélésünk záloga ezen a bolygón, és kellő komolysággal kell kezelnünk.” (Terry Reintke, a Zöldek frakciójának társelnöke) “Tudom, hogy Ön több mint 30 ezer eurót keres havonta, de három európai közül egy kénytelen kihagyni egy-egy étkezést, mert nincs pénze rá. Jöjjön le az elefántcsont-toronyból és nézzen körül a valóságban!” (Martin Aubry, az Európai Baloldal frakcióvezetője) “Hogy nem szégyelli magát a migrációs paktumért, ami miatt több millió nő és gyerek érzi magát veszélyben a városok utcáin!” (Ewa Zajączkowska-Hernik, az Európai Szuverenisták frakció képviselője)

A délután egy órakor kezdődött szavazás előtt Ursula von der Leyen ismertette a programját az EP plenáris ülésén. Ebben egyebek között megígérte az európai versenyképesség megerősítését, a külső határok fokozott védelmét és a jogállamisági elvek tiszteletben tartásának határozott számon kérését. Az újraválasztása előtt álló német politikus egyórás beszédében és a szavazás előtt közzétett ötéves programjában is számos javaslatot és kezdeményezést jelentett be, amellyel igyekezett remélt támogatóinak a kedvében járni. Közölte, hogy megválasztása esetén új európai biztosi pozíciókat fog létrehozni a megfizethető lakhatás, az európai védelem és a mediterrán térséggel fenntartott kapcsolatok előmozdításáért.

Von der Leyen kifejtette, hogy ha újra bizalmat kap a képviselőktől, a tagállamok jogállamisági helyzetét minősítő éves jelentéseket kiegészítik a belső piaci szabályok érvényesülésének értékelésével. A javaslatot minden bizonnyal a magyarországi helyzet ihlette, amelyet korábban is bíráltak Brüsszelben, felemlítve, hogy az állam piaci beavatkozásai gyengítik a jogbiztonságot, elriasztják a külföldi befektetéseket bizonyos ágazatokban. A bizottsági elnök azt is kilátásba helyezte, hogy az uniós pénzek odaítélésekor még az eddigieknél is jobban odafigyelnek a jogállamisági elvek tiszteletben tartására.

- Minden tekintetben fokozzuk a demokrácia védelmét, megvédjük a szabad médiát és a civil szervezeteket. Munkánk középpontjában fog állni a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem. A jogállamiság érvényesítése az EU-s pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés alapvető követelménye

- mondta beszédében. Az ötéves programját tartalmazó dokumentum szerint a jövőben a korrupció elleni nemzeti intézkedéseket is lehetne az uniós büdzséből finanszírozni.

A bizottsági elnök megerősítette, hogy minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek Ukrajna megsegítésére. - A legjobb befektetés az európai biztonságba, ha Ukrajna biztonságába fektetünk be - mondta, hozzátéve, hogy a megtámadott ország pénzügyi, politikai és katonai támogatását mindaddig fenn kell tartani, amíg szükséges. Beszédében kitért Orbán Viktor közelmúltban tett moszkvai útjára, amelyet hosszú tapssal fogadtak a képviselők.

- Két héttel ezelőtt egy uniós miniszterelnök Moszkvába utazott. Ez az úgynevezett békemisszió nem volt más, mint egy békéltető misszió, amely nem ért semmit. Alig két nappal később Putyin rakétái egy kijevi gyermekkórházat és szülészetet céloztak meg…

Az a csapás nem volt véletlen. Az egy üzenet volt. Egy dermesztő üzenet a Kreml részéről mindannyiunk számára. A mi válaszunknak is ugyanilyen egyértelműnek kell lennie. Senki sem akarja jobban a békét, mint Ukrajna népe, amely igazságos és tartós békét vár.

Ursula von der Leyen szerint eljött az idő, hogy a 27 tagállam többet és hatékonyabban költsön a védelmére. Ennek érdekében létrehoznák az Európai Védelmi Uniót, amelyben az országok ugyan megőrzik a haderejük feletti felelősséget, de közös befektetésekkel és projektekkel hozzájárulnak a kontinens biztonságának az erősítéséhez. Ezek egyike lenne egy európai légvédelmi pajzs kiépítése, amelyhez az EU költségvetési forrásokat biztosíthatna. A politikus a leendő védelmi biztosra bízná ennek a munkának a koordinálását.

- Mindent megteszünk külső határaink védelméért - mondta a bizottsági elnök, aki bejelentette, hogy megválasztása esetén

javaslatot tesz az EU határ- és parti őrségének, a Frontexnek a megerősítésére, és jelenlegi 10 ezres létszámának a megháromszorozására.

Fontosnak nevezte, hogy az Unió továbbfejlessze a kibocsátó és tranzit országokkal fenntartott partnerséget, aminek elősegítésére a mediterrán térségért felelős biztos fog kinevezni. - A migrációs kihívásokra európai választ kell adnunk, olyat, amely igazságos, határozott és értékeinken alapul. Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a migránsok ugyanolyan emberek, mint te és én - hangoztatta.

Kevesebb bürokráciára, több bizalomra, jobb végrehajtásra és gyorsabb engedélyezési eljárásokra van szükség az európai egységes piac tökéletesítéséhez, mondta von der Leyen. Európának sebességet kell váltania a globális versenyben, amihez meg kell teremteni a tőkepiaci uniót és lazítani a fúziós szabályozást, hogy a kontinens vállalatai felvehessék a versenyt a globális óriásokkal. A politikus a Zöld Megállapodás keretében vállalt kötelezettségek teljesítését ígérte, de nem jött elő újabb becsvágyó javaslatokkal.