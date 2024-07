Bármennyire is meglepő, létezik művészreklámfilm

Csákvári Géza;

2024-07-19 12:26:00

Persze elsősorban a világ boldogabbik felére jellemző e jelenség.

Filmrendező, a nagybetűs művész – sokan gondoljuk ezt a mozgókép mestereiről, ám mivel az audiovizuális történetmesélés is csak egy szakma, előfordul, hogy a reklámipar is a szerzők felé fordul. A legnagyobb meglepetés az efféle extrém esetekre, amikor Sergio Leone, a Dollár-trilógia és a Volt egyszer egy vadnyugat alkotója lépett erre a területre. 1985-ben, utolsó filmje, a Volt egyszer egy Amerika bemutatása után reklámfilmet készített, amelyben a Renault 18-as dízelautó erejét mutatta be. Érdekesség, hogy ebben is az alkotásában is abszolút lejött Leone a western műfaj iránti szeretete is, ráadásul Ennio Morricone zenéje is felcsendült benne. Egy igazi mini hőseposzról van szó, melyben az arénában leláncolt Renault kitör a rabságból és elmenekül. Nem mellékesen ez reklám volt az utolsó film, amelyet Leone rendezett, mivel a nagymester négy évvel később, 1989-ben elhunyt.

A hardcore művészfilmes vonal képviselője, Wes Anderson érintett a kérdésben, mivel az Édes vízi élet megjelenése előtt részt vett az American Express „My Life, My Card” kampányában.

Anderson egy kemény forgatási nap alatt zavarta le a forgatást, melynek Jason Schwartzman színész és Robert Yeoman operatőr állt a középpontjában, Wes Anderson védjegye, az egyéb aprólékos indie furcsaságok mellett. Azaz pont olyan lett, mint egy Wes Anderson hecc, csak éppen miniben. A rendező delikát stílusa itt arra irányult, hogy egy szűk rétegnek készülő értelmiségi művész-komédiák királya egy szűk réteg által használt hitelkártya brand mellett tette le a voksát – nyilván nem ingyen. De nem ez az egyetlen márka, mely elcsábította Andersont: a filmipart egyébként koncepcionálisan támogató belga sörmárkának, a Stella Artois-nak is készített reklámot Roman Coppola társrendezésében. Ebben a reklámban megmutatkozott, hogy Andersonnak az 1960-as évek francia kémfilmjeinek részletgazdag újrateremtése volt a célja.

A következő, igen tipikus stílussal rendelkező alkotó, akiről talán soha nem gondoltuk volna, hogy „reklámos”, az David Lynch. A Mulholland Dr. megjelenése után Lynch egy hátborzongató reklámfilmet készített a Sony PlayStation 2 számára, amely sok elemében hasonlít az 1977-es Radírfej című filmjére. Bár nem világos, hogy mi köze van ennek a videojátékokhoz, Lynch felejthetetlen reklámot készített felkavaró képekkel, így fogalmazhatunk úgy, hogy hű maradt önmagához. De, hogy olyakor nyilvánvalóan a felajánlott pénz is mérvadó lehet, arra bizonyíték, hogy a Clearblue terhességi tesz kapcsán dirigált reklámja annyira semmilyen, hogy azt bárki elkészíthette volna.

A Fekete hattyú 2010-es bemutatója után Darren Aronofsky rendezett egy reklámot az Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme kölnije számára, amelyben – a Fekete hattyú után szabadon – Vincent Cassel francia színész szerepelt. A reklámfilm Aronofsky a színekkel és a fénnyel való játékában lett egyedi, ami Cassel horrorba illő játékát emelte ki. A tévéreklámban Clint Mansell, Aronofsky állandó munkatársának zenéje is felcsendült, hogy teljes legyen a suspense.

2004-ben Baz Luhrmann ausztrál rendező készített egy reklámfilmet, amelyben újra együtt dolgozott a Moulin Rouge! sztárjával, Nicole Kidmannal. A William Wyler Római vakáció című klasszikusát megidéző három perces reklámfilm buja, extravagáns és dekadens volt. Az alkotást minden idők legdrágább reklámfilmjeként tartják számon, a becslések szerint harminchárommillió dolláros költségvetéssel készült.

Ebből Nicole Kidman bére volt hárommillió dollár.

Az egyedi reklámfilmek megrendelése terén az Apple is fontos szereplő: David Fincher is rendezett nekik egyet az iPhone 3GS kampányában. Minden idők legjobb reklámfilmjének tartják Ridley Scott 1984 című, az Apple Computer új Macintosh-ját népszerűsítő televíziós reklámját, amelyet 1984-ben, a Super Bowl XVII. fordulójában mutattak be. Bár az orwelli reklámot csak egyszer sugározták, a reklám nagy hatással volt a későbbi marketingre és az Apple általános sikerére a 80-as évek elején. Az Apple vezérigazgatója, Steve Jobs az 1982-es Blade Runner című filmben megalkotott disztópikus jövőbeli világ miatt választotta Ridley Scottot a TV-szpot rendezőjének.

Kérdés, mi a helyzet a hazai piacon? Vajon ismert filmrendezőink rendeznek reklámokat? A válasz, igen, szinte mindenki, azonban beszélni erről nem szeret senki, de ahogy többen név nélkül megjegyezték, „valamiből élni kell”. Sokkal fontosabb az auteur, azaz a szerzői alkotások, mivel a magyar reklámok nem igazán engedik meg az egyedieskedést, az efféle felkérések esetében nem kisfilmet akarnak a megrendelők, mint a korábban említett nemzetközi példák esetében. A leghíresebb darab Kis Hajni nevéhez kötődik, aki a Telekom 2022-es karácsonyi reklámfilmjét rendezte. A telekommunikációs cég amúgy kilenc országban ugyanazt a reklámot használta, melynek középpontjában egy tanár állt, a magyar piacra külön filmet készítettek, melyben mér egy buszsofőr volt a főhős.