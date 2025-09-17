„Az emberi minőség számít: lehet valaki gonosz békeidőben és emberséges a háborúban”

Nihad Kreševljaković bosnyák történész, producer és a szarajevói MESS színházi fesztivál művészeti igazgatója nemrég Budapesten, az Örkény Színház stúdiójában mutatta be Ne sírj értem, Szarajevó! – Susan Sontag Szarajevóban című dokumentumfilmjét, és a Hana Bajrović színháztörténésszel közösen kiadott, Színház ostrom alatt című könyvét. (Képünkön a többéves ostrom egy megrendítő pillanata.) A vetítés után a történész és a színháztudós Csepeli György szociológussal arról beszélgetett, hogyan tud a kultúra háborús helyzetben az emberiség mentőövévé válni. Azonban ne legyenek olyan illúzióink, hogy egy fotó, film vagy egy előadás megállíthatja a népirtást, ami most is a folyik a világban.