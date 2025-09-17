A néző, a rajongó, a műélvező szempontjából Robert Redford pályája teljesnek mondható, önmagában is csodálatos gyűjteményt alkotnak a szerepei, az amerikai film egy hosszú korszakának kisebb archívumát. Még a vonzó, jóképű, „klasszikus” sztárok közé tartozott, akiben azért idővel feltámad a színész, és művészegyéniségük egyre több érett, mélységekbe hatolni képes vonásokkal gazdagodik.
Június 30-án rövid, súlyos betegségben nyolcvankét éves korában elhunyt Grunwalsy Ferenc – adta hírül a Magyar Filmművészek Szövetsége.
Kezdetben volt a film, a mozi. A fekete-fehér, a néma. Technikai csoda. Kapott is a fejére: Ez egy gép, ebben nincs semmi művészet! Primitív bohóckodás az egész, gagyi történetecskék. Aztán csak kitermelte a maga remekeit, máig újítják fel őket, gyönyörködnek bennük.
Lichter Péter a hazai kulturális élet egyik legaktívabb független filmrendezője és filmes írója. Az irodalom mindig is nagyon közel állt a művészetéhez. Készített filmet Shakespeare, Rimbaud vagy éppenséggel kortárs magyar költők műveiből, de feldolgozta már Agatha Christie egyik regényét is Mácsai Pál közreműködésével. Szépíróként is jelen van: idén megjelent, Doktor Horror című regényében rejtélyes kísérletek nyomai lepleződnek le egy vidéki egyetem falai közt, és kiderül, hogy a művészet korántsem mindig ártatlan.
Nihad Kreševljaković bosnyák történész, producer és a szarajevói MESS színházi fesztivál művészeti igazgatója nemrég Budapesten, az Örkény Színház stúdiójában mutatta be Ne sírj értem, Szarajevó! – Susan Sontag Szarajevóban című dokumentumfilmjét, és a Hana Bajrović színháztörténésszel közösen kiadott, Színház ostrom alatt című könyvét. (Képünkön a többéves ostrom egy megrendítő pillanata.) A vetítés után a történész és a színháztudós Csepeli György szociológussal arról beszélgetett, hogyan tud a kultúra háborús helyzetben az emberiség mentőövévé válni. Azonban ne legyenek olyan illúzióink, hogy egy fotó, film vagy egy előadás megállíthatja a népirtást, ami most is a folyik a világban.
Magyar kísérleti filmnek még nem volt olyan sikere a mozikban, mint Lichter Péter A titokzatos stylesi eset című, 2022-es avantgárd kollázsfilmjének. Az Agatha Christie első krimije alapján, több mint száz némafilm képanyagából készült, Mácsai Pál narrációjával koronázott alkotást a rendező tervei szerint az írónő születésnapján (szeptember 15.) ingyenesen elérhetővé teszi a legnagyobb videómegosztón.
A 11. South East European (SEE) filmfesztivált 15 ország részvételével rendezték meg az elmúlt héten, idén online a párizsi, berlini és washingtoni közönségnek párhuzamosan.
47 játékfilm és több mint 30 dokumentufilm elkészítésében működött közre a 86 évesen elhunyt alkotó.
Súlyos betegség után 79 éves korában pénteken Prágában meghalt Jan Nemec, a 20. század hatvanas évek csehszlovák filmművészete új hullámának nemzetközileg is elismert rendezője és forgatókönyvírója.
Az Oscar-díjas Paolo Sorrentino Ifjúság című filmjét - amelyet a jövő héten mutatnak be a magyar mozikban - hollywoodi sztárokkal készítette a művészet lényegéről, az emlékezésről és mindenekelőtt az elmúlásról.
Február 20-án, pénteken 14 órakor tartják Vámosi András Balázs Béla-díjas hangmérnök, filmproducer búcsúztatását a Farkasréti izraelita temetőben - tudatta a Magyar Filmművészek Szövetsége kedden.
Gaál Franciskának még mindig vannak rajongói Oroszországban, és ő az első magyar színházi személyiség, akit bemutatnak a moszkvai Bahrusin Színháztörténeti Múzeumban, a rá emlékező kiállításon.
Hihetetlen, mégis igaz történet, mondta filmjéről Budapesten az Oscar-díjas német rendező, Pepe Danquart. A német-francia-lengyel koprodukcióban készült Fuss, fiú! a ma Izraelben élő, s a film végén meg is szólaló Yoram Friedman igaz története arról, hogyan sikerült zsidóként túlélnie a nácik lengyelországi öldöklését.
Még megérte vasárnap 80. születésnapját, hétfőn azonban a moszkvai Botkinszkaja kórházban elhunyt Tatjana Szamojlova orosz színésznő, a Szállnak a darvak és az Anna Karenyina című szovjet filmek főszereplője.
A kínai filmrendezők szövetsége idén nem osztotta ki a legjobb filmnek, illetve a legjobb rendezőnek járó díjat, mert - hivatalos indoklásuk szerint - az utóbbi év kínálatát nem tartották elég színvonalasnak.