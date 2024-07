Klíma helyett ventilátorokat, sötétítőnek plédeket vittek a szülők a debreceni gyermekklinikára, a kórtermekben így is 32 fok volt

nepszava.hu;

Debrecen;Miskolc;klíma;hőség;leállás;kórházak;gyermekklinika;

2024-07-18 22:18:00

Az egészségügy katasztrofális helyzete már a betegek ellátását fenyegeti.

A júliusi hőségben országszerte folytatódott a kórházak, egészségügyi intézmények kálváriája. Az RTL Híradó csütörtöki riportja szerint Miskolcon leállt a daganatos betegek sugárkezelése, mert elromlott a klíma. – A három sugárterápiás készülékéből egy ideje csak kettő üzemelt, de most már egy sem. – Nem, nem jó, majd mindenkit fogunk értesíteni, hogy mikortól jöhetnek, 140 betegről van szó – közölték a kórháznál. Hivatalos megkeresésre azt írták, a kezelések jövő kedden indulhatnak újra.

A debreceni gyermekklinikán egyszerűen pokoli a helyzet. Ott tartanak, hogy szülők visznek be ventilátorokat és léghűtőket, de így is elviselhetetlen a 32 Celsius-fokos meleg. Van, ahova a nap is betűz, mert leszakadt a sötétítőfüggöny.

– Három éjszakát töltöttünk benn, kész pokol – mondta egy beteg gyermek édesanyja, akinek a férje vitt be plédet, törülközőt, sötétítőnek, ventilátort klíma helyett.

Az elmúlt napokban számos kórházról beszámolt a Népszava is, ahol szintén tönkrement a klíma, műtéteket kellett elhalasztani. Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára szerint a helyzet már a betegellátás rovására megy sokkal több pénzt kellene. Ezt erősítette Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő is, aki szerint a legfőbb probléma, hogy a hazai ágazatok sorában leghátulra sorolták az egészségügyet.