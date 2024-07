Lázár János szerint Vitézy Dávid miatt késnek az IC-k, a korábbi főpolgármester-jelölt szerint a miniszter öngólt lőtt

P. L.;

Mint beszámoltunk róla, az Inter City-vonatok késései miatt bírálta Lázár János építési és közlekedési minisztert Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár és főpolgármester-jelölt a Facebookon. Azt írta, látványosan romlik helyzet, mivel 2024 júniusában a magyar InterCity-k 42,9 %-a volt „pontos”, azaz késett kevesebbet, mint 5 perc - tehát a távolsági vonatok 57,1 %-a ennél többet. Ez az adatok gyűjtése óta mért legrosszabb érték, ilyen pontatlan évtizedek óta nem volt a MÁV.

A Vitézy Dávid által megfogalmazottakra Lázár János tárcája az ATV-nek reagált. Azt írták: „Ami a járműbeszerzést illeti, az kiabál, akinek a háza ég. Az InterCity-kocsik terén meglévő járműhiányt ugyanis jelentős részben épp az súlyosbítja, hogy államtitkársága idején Vitézy Dávid leállította a hazai IC-kocsik gyártását célzó IC+ programot. A mozdonybeszerzés előbb késedelmének, majd meghiúsulásának pedig épp az az egyik oka, hogy az eredeti kiírásban szereplő 200 kilométer per órás sebességre képes mozdonyok helyett Vitézy Dávid 230 kilométer per órás mozdonyokat követelt meg, erre azonban az előkészített eljárásban már nem volt lehetőség.”

Az építési és közlekedési tárca közleményét úgy folytatta, hogy a fenti döntésekkel párhuzamosan a Vitézy Dávid által 2022 decemberében elrendelt teljesítménytöbblet mértéke elérte a 3 és félmillió vonatkilométert, amellyel kapcsolatban a MÁV jelezte, hogy ilyen mértékű szolgáltatásbővítés mind a járműállomány, mind a humánerőforrás (mozdonyvezetők, jegyvizsgálók) terén kockázatot jelent. Hozzátették, ezeket a kockázatokat tovább súlyosbította az orosz-ukrán háború nyomán fellépő alkatrészhiány, ezért mára „a vállalatcsoport munkatársainak megfeszített, összehangolt munkájára és minden szakmai tapasztalatára szükség van ahhoz, hogy a vasúttársaság nap mint nap teljesíteni tudja közszolgáltatási feladatait”.

A Lázár minisztériuma által megfogalmazottakra Vitézy Dávid a Facebookon reagált. „Szép öngólt lőtt Lázár János” - kezdte bejegyzését, ugyanis szerinte még ha igaz is lenne, hogy az ő államtitkársága alatt állították le az InterCity-járműfejlesztési programot, az is komolytalan érv lenne a másfél éve teljhatalommal a magyar vasutat irányító minisztertől. De a legkevésbé sem igaz - tette hozzá.

„A Kormány 2022. szeptember 8-án döntött (1435/2022 sz. kormányhatározat) az általunk előkészített előterjesztés alapján, hogy 380 kocsinyi, összesen 39+10 távolsági új InterCity-szerelvény beszerzését indítja meg és hozzá 50, elsősorban hozzájuk való Siemens Vectron mozdonyt szerez be a már megkötött keretszerződés terhére. A tervet még államtitkárként jelentettem be. Ez az összes hazai IC-vonalon megoldotta volna a távolsági járművek problémáját” - írta Vitézy Dávid, majd felidézte, 2022. november végén Palkovics László lemondásával távozott a közlekedési államtitkári feladatkörből, Lázár János pedig 2022. december 1-jétől tölti be a közlekedési miniszteri posztot. „Alig négy héttel később, december 29-én pedig a javaslatára a fenti kormányhatározatot visszavonták, az addigra teljesen előkészített InterCity-beszerzést a közlekedési tárca visszavonta és leállította” - emlékeztetett.

Vitézy Dávid azzal folytatta, hogy öt hónappal később, 2023. májusában Lázár János visszamondta a mozdonybeszerzést azzal, hogy a járműpark felújításánál a kormány már nem számít a német Siemens közreműködésére, nem barátkoznak velük. Azóta másfél év telt el, sem új mozdonybeszerzés, sem új IC-kocsibeszerzés nem indult.

„Értem persze, hogy mindig másra kell mutogatni, de közlekedési miniszterként ideje lenne Lázár Jánosnak felelősséget vállalnia a vasút működtetésében vallott kudarcért. A tegnap bemutatott statisztikai adatok jól mutatják, az elmúlt két év sosem látott mélyrepülést hozott a korábban sem fényes késési adatokban” - zárta gondolatait Vitézy Dávid, illusztrációként pedig megosztott egy fotót egy magyar IC-kocsiról, amelyben 39,2 Celsius-fokot mutat a hőmérő.