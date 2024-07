Egy óriási informatikai hiba miatt világszerte sorra bénul meg a légi- és a vasúti tömegközlekedés, a bankok, illetve a média is

Egy brutális informatikai hiba következtében egy sor szolgáltatási ágazat bénul meg világszerte. A BBC szerint a problémák észlelhetőek egyebek közt a légi- és vasúti tömegközlekedésben, de más szolgáltatásokban is, például a bankszektorban és a médiában, de még olykor az egészségügyben is. A Sky News egy időre elérhetetlenné vált, Angliában egyes háziorvosi rendelőknek akadt problémája az időpontfoglalással.

A CNN azt írta, hogy az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatal tájékoztatása szerint több nagy amerikai légitársaság – köztük a Delta, a United és az American Airlines – összes járata leállt péntek reggel kommunikációs probléma miatt. A probléma a járatok célállomásaitól függetlenül előállt. A baj nem egyedi: más országok légitársaságai is fennakadásokat jelentettek, például a Virgin Australia és a Qantas, továbbá európai és ázsiai repülőtereken is előállt a gond.

Magyarország sem kivétel: a Budapest Airport Facebookon közzétett jelentése szerint az utasfelvételi rendszer hibája miatt késések és torlódás alakult ki a repülőtéren. „Globális informatikai hiba miatt több légitársaság utasfelvételre használt rendszere leállt, ezért járatkésésekre, torlódásra és jelentősen megnövekedett várakozási időre kell számítani a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A probléma a Eurowings, a Ryanair, a Turkish Airlines és a Wizz Air járatait érinti. Több légitársaság megkezdte az utasfelvétel manuális elvégzését. A Budapest Airport a földi kiszolgáló vállalatoktól kapott információk alapján hangosbemondás útján tájékoztatja az utasokat, a helyszínen várakozóknak vizet biztosít” - írták. A Budapest Airport továbbá arra kérte az induló utasokat, hogy amennyiben rendelkeznek vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyával, illetve elvégezték a poggyászfeladást vagy csak kézipoggyásszal utaznak, úgy közvetlenül a 2A Terminálra lépjenek be és menjenek az utasbiztonsági ellenőrzéshez. A további torlódások elkerülése érdekében azt kérték, hogy kísérő nélkül lépjenek be a terminálépületbe. A járatindulással kapcsolatos információkat a www.bud.hu oldalon követhetik figyelemmel - tették hozzá.

A probléma forrását tekintve akadtak kérdőjelek. Az első hírek arról szóltak, hogy a Microsoftnál lehet a gond: a tech-óriásnál csütörtök éjjel történt leállás, több amerikai légitársaságnál már ekkor jelentkeztek informatikai problémák a cég Azure felhőszolgáltatásában tapasztalt hiba miatt, ezt azonban javították néhány órával később. Azóta inkább úgy tűnik, hogy a CrowdStrike nevű kiberbiztonsági cégnél állt elő a súlyos malőr.

A Verge szerint a CrowdStrike hibás frissítése offline állapotba hoz egy rakás érintett számítógépet és szervert, emiatt pedig világszerte bankok, légitársaságok, tévéadók, szupermarketek és még sok más vállalkozás bénul meg. Az első riasztások Ausztráliából érkeztek, bankoktól, légitársaságoktól és televíziós műsorszolgáltatóktól. A brit Sky News órákra elérhetetlenné vált. Az egyik indiai légitársaság a leállások miatt úgy döntött, hogy kézzel írja meg a beszállókártyákat. A CrowdStrike mostanra azonosította a problémát, és visszaállította a hibás frissítést, de egyelőre úgy tűnik, ez sem segít maradéktalanul.

A cég Falcon Sensor nevű termékéhez köthető hiba miatt az érintett számítógépek lefagynak, beáll a kék halál, a fő gond azonban, hogy ezt követően sem tudnak megfelelően újraindulni. A Crowd Strike egyik vezető szakértője, Brody Nisbet az X-en megerősítette, hogy náluk van a malőr, és javasolt néhány kerülőmegoldást, amíg a központi hiba elhárul, azonban elismerte, hogy ez sem oldja meg a problémát biztosan.

There is a faulty channel file, so not quite an update.



There is a workaround...

1. Boot Windows into Safe Mode or WRE.

2. Go to C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

3. Locate and delete file matching "C-00000291*.sys"

4. Boot normally.



