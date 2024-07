2020 óta több mint 2,2 milliárd forintot költött a Megafon a Meta rendszerében, ez a teljes magyarországi politikai hirdetési összeg 16 százaléka

2019 áprilisa és 2024 július eleje között a Meta rendszerében 13,6 milliárd forintot költöttek összesen hazai politikai hirdetésekre. Ebből 2020-as megalakulása óta csak a Megafon több mint 2,2 milliárdot költött, tehát az összes Magyarországon megjelent politikai hirdetés 16 százalékát finanszírozták. Viszonyításképp a Fidesz csaknem 900 milliót, Magyarország kormánya 680 milliót, Orbán Viktor pedig 280 milliót költött – tudta meg a Népszava Lévai Richárd marketingspecialista, a Közösségi kalandozások nevű blog tulajdonosának adataiból. A szakértő szerint a Megafon ismertebb arcainak egy része sok esetben többet költött egy-egy kampány alatt, mint egy ellenzéki politikus akár öt év alatt.

– A 2024-es kampányban 23 hét alatt a Megafon munkatársai közül Bohár Dániel Meta-hirdetéseire költöttek a legtöbbet, összesen 144 millió forintot. Őt követi Szarvas Szilveszter 128 millióval. Ibolya Csenge 127 millió, Apáti Bence 100 millió, Trombitás Kristóf 82 millióért hirdetett. A 2022-es országgyűlési kampányban Rákay Philip 204 milliót költött, Deák Dániel 202 milliót, Bohár pedig 147 milliót. Ezzel szemben Dobrev Klára 172 milliót, Karácsony Gergely pedig 105 milliót költött több mint öt év alatt – árulta el a szakértő.

A Megafont, mint influenszerképzőt (tartalomgyártók), a „jobboldali közösség hangosbeszélőit”, 2020 májusában hívta életre Kovács István Gergely, a közösségi médiában megjelenő „baloldali túlsúly” kiegyensúlyozására. A központ megalakulása már érdekes ellentmondásokat vetett fel. Míg Kovács István Gergely azt mondta egy Hír Tv-s interjúban, hogy az ötlet egy családi nyaralás közben pattant ki fejéből, addig Dukász Magor, a Fidesz akkori digitális igazgatója már 2019-ben arról beszélt Tusványoson, hogy a jövőben nagyobb hangsúly lesz a videós tartalmakon. Lévai Richárd szerint is nehéz elhinni, hogy semmi közük nincs a kormánypárthoz.

– Nem szó szerint ugyanazt, de mégis ugyanabban a tematikában, ugyanazokat az érveket azonos sorrendben mondják el a saját szájízük szerint, ami nyilván nem véletlen – mondta a szakember, aki azt is leszögezte, ez a marketing stratégia nem az ördögtől való. – A XXI. században így kell működnie egy párt kommunikációjának. Persze nem a stílusra gondolok, sokkal inkább a felkészültségre, a koordináltságra. Az igazi persze az lenne, ha mindez átlátható módon történne egy ilyen szervezet esetében – fogalmazott Lévai Richárd.

A Megafon Központ váltig állítja, hogy a tartalomgyártókat tömörítő platformnak, és képzésnek, semmi köze a kormánypárthoz, onnan utasítás nem érkezik, ahogy pénz sem. Sőt, a finanszírozás kérdésére rendszerint azt válaszolják: jobboldali vállalkozók magánadományaiból működnek. Ami biztos: Kovács István Gergely pályafutását a Fidesz ifjúsági szervezetében, a Fidelitasban kezdte. 2019-ben pedig a Fidesz-KDNP EP-lista 14 helyén indult a Európa Parlamenti választásokon, de egy hellyel lecsúszott a mandátumról. Egyetemi évfolyamtársa Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója, Kovács pedig alapítója és stratégiai igazgatója a 2013-ban alakult szervezetnek. Míg a Megafon esetén nincs bizonyíték arra, hogy a projektet közpénzből üzemeltetik, addig a jogi kutatással és elemzéssel foglalkozó Alapjogok Központ vállaltan elfogad ilyen forrást is.

A Megafon egyébként az elköltött milliárdok után is évekig veszteségesen működött, 2023-ban viszont megfordult a szerencséjük és 778 milliós adózás utáni nyereséget gereblyéztek össze – írta meg a Média1 a Megafon céges beszámolója alapján. A dokumentumból az is kiderült, hogy a Megafont üzemeltető nonprofit kft.-nek értékesítési árbevételből semmilyen bevétele nem származott, viszont 4,6 milliárdnyi egyéb bevételre tettek szert.

Ingyenes képzés a jövő politikusainak

A Megafon célja, hogy az általuk szervezett képzések segítségével profi jobboldali tartalomgyártókat eresszenek a közösségi médiára. Kovács István Gergely egy Mandiner interjúban kezdetekről elmondta, profi stáb áll rendelkezésükre, a képzések tervezése és lebonyolítása során, amerikai partnereik is segítik a központot, mert „az Egyesült Államokban vannak a legjobb digitális szakemberek”. A propagandaközpont képzései teljesen ingyenesek. A legtöbben Budapestről és a megyei jogú városokból érkeztek, de akadtak jelentkezők alig több mint ezer fős településről és a határon túlról is. Noha a közélettől távoli civilek is képviseltetik magukat ezeken a képzéseken, valójában a többség már eleve valamilyen politikai hátszéllel rendelkezik. Számos politikus hozzátartozója, Fidelitas tagok, elemzők, újságírók, aktivisták, de még egyházi emberek is végeztek már Megafon képzést.