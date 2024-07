Finoman szólva nem épült ipari park Szurdokpüspökiben a 290 millió forintos EU-s támogatásból, pedig a fideszes képviselő már június 9. előtt felavatta

nepszava.hu;

ipari park;uniós forrás;pusztulás;propaganda;Szurdokpüspöki;Hadházy Ákos;

2024-07-19 19:11:00

Hadházy Ákos újabb gyöngyszemre lelt a Mátra lábánál.

Mennyire fölösleges és káros Magyarországnak egyetlen eurocentet is küldeni addig, amíg szabadon lophatják és herdálhatják a pénzt fideszes politikusok – erősítette meg újra már régóta hangoztatott álláspontját Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő fotókkal is bemutatta, hogyan nem épül egy ipari park Szurdokpüspökiben 290 millió forintos EU-s támogatásból.

Az ellenzéki politikus szemlét is tartott a Mátra lábánál lévő település külterületén. – A terület szinte töküres, a préri legtávolabbi csücskében egy pár száz négyzetméteres elhagyatott kis csarnok áll, ami elvileg egy műanyag fröccsöntő üzem. A leírás szerint ez egy zöldmezős beruházás – írja megjegyezve, hogy tulajdonképpen nagyon őszinték voltak. A hivatalos projekt adatbázis képi dokumentációjában ugyanis egy traktor kaszálja éppen a területet.

Hadházy felidézte, hogy a megyei propagandalap a Nool még egy éve arról lelkendezett, hogy az ipari park fellendíti a település gazdaságát, mert három üzem is lesz ott, egy fröccsöntő, egy zabhántoló és egy tojástartódoboz-gyártó üzem. Egy elhagyatott kis csarnokon kívül a mai napig nem áll ott semmi. – Az ipari park fejlesztése kimerült abban, hogy 280 méter utat vezettek el a készülő ipari park legtávolabbi csücskéig, van közvilágítás is, és elvileg elvezették a területre csaknem 500 méterről a víz- és szennyvízcsatornát is – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Azt viszont, hogy valójában zabhegyezés zajlik a területen, nem más, mint Becsó Zsolt bizonyította egy május 24-i Facebook-poszttal, amikor a közelgő EU- és önkormányzati választás előtt többedmagával, nemzetiszínű szalagot feldarabolva felavatta a nem létező ipari parkot. Hadházy Ákos szerint ez az eset nem egyedi: „Hasonló elkövetési mód a minden faluba teljesen eldobott méregdrága piacok, illetve a horribilis pénzekért épített mini bölcsődék garmadája. De azért igazán kár lobbizni Brüsszelben, hogy ez a vircsaft szabadon folytatódhasson (pedig fog, Szurdokpüspöki polgármestere is bejelentette, hogy újabb 15 hektárral bővítik a parkot).”