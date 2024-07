Visszhang – közösséget építünk

Forgács Iván;

Népszava;

2024-07-20 08:15:00

„Kedves olvasóink!” Milyen furcsa ezt leírni. Közvetlenül megszólítani azokat, akikhez folyamatosan szólni kíván az újságíró. Akiknek nyújtani akar valamit. És mégis, hajlamos megfeledkezni róluk.

Mert talán nem is az ő szolgálatuk hajtja, mikor információt gyűjt, és birkózik a szavakkal, hogy azokból meg esetleg a gondolataiból valamilyen érdekes, hasznos szöveg álljon össze. Hanem saját exhibicionizmusa, szereplési vágya a nyilvánosság előtt. Az elismertség, a népszerűség, a taps reménye. Aztán egyszer csak: „Kedves olvasóink!” Nem hangzik túl jól. Inkább riadalmat kelt: Úristen, mi történt? Csökken az oldalszám? Hetilap lesz a napilapból? Megvette egy külföldi cég, és többé nem magyarul fog megjelenni? Vagy megszűnik? Ha pedig egyik sem, biztos a finanszírozással van baj. Világos, pénz kell! Mindjárt jön a megható szöveg, hogy csak és kizárólag a kedves olvasókért dolgoznak, hogy őt minél jobban, alaposabban tájékoztassák, tudósítóik járják az országot, igyekeznek mindenre fényt deríteni, a jövőben is ezt kívánják folytatni, de bővíteni kell hozzá az erőforrásokat, így hát borzasztó sokat jelentene, ha szerény támogatásunkkal vagy egy előfizetéssel segítenénk ezt az áldozatos munkát.

Na jó, vegyünk egy mély levegőt. Kedves olvasóink…! Nem, talán jobb, ha egyszerűen leírjuk, miről is van szó. Ez a Népszava-melléklet, a Visszhang az online-on (nepszava.hu) fizetőkapu mögé került. Anyagai nem olvashatók teljes terjedelmükben ingyenesen. Megtekintésükhöz napi vagy havi előfizetés fejében be kell lépni a mobil-Népszava alkalmazásba, ami egy hétig ingyenesen kipróbálható. A lépés mögött nem az áll, hogy a lap létét fenyegeti valami, pénzért kell könyörögni további működtetéséhez. Elvi kérdésről sem beszélhetünk, hogy mindennek ára van, a korrekt, megbízható hírszolgáltatásnak is, és nyomtatási költség ide vagy oda, elfogadhatatlan, hogy amiért papír alakban pénzt kérünk, az a neten ingyen, korlátlanul fogyasztható. Nem, mi is számolunk a mai média működésének realitásaival, aktuális, hírértékű, napilapos anyagainkat továbbra sem zárjuk el senki elől a világhálón. Ahol muszáj jelen lenni, láthatónak maradni, hiszen különben pillanatok alatt elfeledkeznek egy orgánum létezéséről.

Egyszerűen arról van szó, hogy fejlesztésre szántuk el magunkat. Tarthatatlan volt tovább, hogy ne jelentkezzünk audiovizuális anyagokkal, podcastokkal, videókkal is. Ugyanakkor 150 éves múltunk kötelez rá, hogy őrizzük a nyomtatott újság készítésének hagyományait mindaddig, amíg végképp el nem tűnik a piacról. Ezért belevágtunk egy kísérletbe. Elindítottunk egy új netes alkalmazást, a mobil Népszavát, melynek a Visszhang szerkesztői és újságírói a kezdetektől fogva lelkes és elkötelezett alkotói, tesztelői, kreatív fejlesztői voltak. A célunk az, hogy egy új platformon összehangoljuk a printes és az online kiadványformákat. Hogy megteremtsük a hagyományos újság­olvasás élményét az internet közegében. Kicsit onlájnosítva a nyomtatott oldalakat, illetve printesítve az audiovizuális tartalmakat. Szeretnénk kialakítani egy új, korszerű újságformát, amely kapcsolódik a médiaszolgáltatások végtelen teréhez, ugyanakkor zárt, értően szerkesztett, oldalszámokban mérhető struktúrája van.

Egyelőre komoly fejtörést okoz, hogyan tudjuk az alkalmazásban további speciális tartalmakkal gazdagítani a nyomtatott újság cikkeit, ha az olvasók számára „láthatatlanok” vagyunk. Sok visszajelzést, nézettségi adatot követel még annak felmérése, mennyire igényli az olvasó a vegyes, szöveges és audiovizuális elemeket egyaránt tartalmazó anyagokat. A Visszhang bizonyos értelemben a nyúl szerepét vállalta ebben a kísérletben. Egyrészt azzal, hogy fizetőkapu mögé zárta és ezzel a neten a mobil-Népszava exkluzív tartalmaként definiálta magát.

Természetesen a szombati nyomtatott lapszámban továbbra is elérhető a melléklet, de e héttől kezdve a mobilalkalmazásban naponta kínálunk csakis itt megtekinthető-meghallgatható cikkeket, videóinterjúkat, fotógalériákat, cikkfelolvasásokat.

Ez jó lehetőség számunkra, hogy ezen a felületen próbálkozzunk újszerű, kísérletező formákkal, időnként személyesebb hangvételű írásokkal, multimédiás tartalmakkal, és így az olvasóknak is tudunk napi szinten olyan pluszt adni, amit a hétvégéken tőlünk megszoktak, megszerettek.

Azért is esett a Visszhangra a választás, mert igazi hétvégi melléklet, afféle szellemi nyújtózkodás, frissítő lazítás, feltöltődést nyújtó kirándulás az élet zöldjébe. A mobil-Népszaván naponta jelentkező oldalakkal a hétköznapokat is szeretnénk kicsit hétvégivé, pihentetően tartalmassá színesíteni, legyen az olvasóink számára „minden nap hétvége”.

Nos, ehhez a kísérlethez kérünk támogatást. Olvasóinktól – és nem hirdetőktől, szponzoroktól. Nemcsak azért, hogy megkíméljük közönségünket a reklámoktól, a hatásvadász bulvárelemektől, hanem mert ez a legegyértelműbb, legvegytisztább visszajelzés. Ezen túl pedig meggyőződésünk, hogy egy igényességre törő kiadvány csak akkor maradhat életképes, ha közösséget teremt maga körül. Ha valóban élő kapcsolatba kerül olvasóival. Ezért létrehoztunk egy Népszava Visszhang Facebook-csoportot, és a közeljövőben fórumot kívánunk teremteni az olvasókkal való közvetlen találkozásra is. Szükségünk van véleményükre, témajavaslataikra, akár saját írásaikkal vagy egyéb tartalmakkal is jelentkezhetnek. Fejlesszük együtt ezt az orgánumot. És így már értelme, valódi jelentése lesz a megszólításnak: Kedves olvasóink!