Lando Norris indul az élről a holnapi Magyar Nagydíjon

MTI-Népszava;

Forma-1;Magyar Nagydíj;Lando Norris;

2024-07-20 19:15:00

Max Verstappen a harmadik helyről indul.

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 24 éves pilótának ez az idei második és pályafutása harmadik pole pozíciója. Mellőle csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri startolhat majd, mivel ő zárt másodikként az időmérőn, amelyet kétszer is félbe kellett szakítani piros zászlóval balesetek miatt. A harmadik rajthelyet a címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője foglalhatja majd el.

A gyakorlatilag telt ház előtt rendezett időmérő előtt nagyjából 50 perccel szemerkélő eső érkezett a Hungaroringre, és a versenyzőknek ilyen körülmények között kellett megkezdeniük a körözést az első szakaszban. Ennek a résznek az egyik nagy vesztese Sergio Pérez lett, a Red Bull mexikói pilótája ugyanis 6:45 perccel a szakasz vége előtt a pálya hátsó részén megcsúszott a rázókövön, versenyautóját pedig a gumifalnak csapta. Emiatt piros zászlóval félbeszakították a kvalifikációt, s bár Pérez sértetlenül szállt ki, számára véget ért az időmérő. A folytatásra néhány perc szünet után már sor kerülhetett, és ugyancsak az első szakaszban búcsúzott a további küzdelemtől George Russell a Mercedesszel.

A kvalifikáció második - már teljesen száraz aszfalton rendezett - etapjának végén Lewis Hamilton szurkolói izgulhattak, a Mercedes hétszeres világbajnok brit versenyzője ugyanis épphogy, a 10. helyen jutott tovább a harmadik szakaszba, miután az utolsó mért körén sem a német Nico Hülkenberg, sem pedig a finn Valtteri Bottas nem tudott jobb időt elérni.

A pole pozícióról döntő harmadik etapban előbb Verstappen teljesített egy nagyon jó kört, Norris azonban pillanatokkal később több mint három tizedmásodperccel gyorsabb volt a vb-címvédőnél. Néhány perc múlva Piastri jött fel másodiknak csapattársa mögé, míg Verstappen harmadik maradt. Ekkor Cunoda Juki (RB) a pálya felső szakaszán egy kigyorsítás közben a szalagkorlátnak csapódott, emiatt piros zászlóval ismét félbeszakították az edzést. A hátralévő alig több mint két perc alatt Verstappen már nem is hajtott ki a pályára, és másnak sem sikerült közel kerülnie a McLaren duójához. A brit istálló legutóbb 2012-ben ünnepelhetett pole pozíciót a Hungaroringen, akkor Hamilton volt a leggyorsabb az időmérőn.

„A csapat szempontjából ez egy nagyon jó eredmény, és boldog vagyok a pole pozícióm miatt is. Érdekes körülmények voltak, holnap viszont sokkal melegebb lesz. De van esélyünk a győzelemre, és sok pontot gyűjthetünk, úgyhogy bízhatunk egy jó versenyben, már csak a közelmúltban elért eredményeink miatt is” - összegzett Norris az időmérőt követő sajtótájékoztatón.

Piastri elárulta, elsősorban a négyes kanyarban tudott még javítani a köridején, de azt is elismerte, hogy jobb időt is elérhetett volna. „Összességében boldog vagyok, mert gyors az autónk az egész hétvégén” - tette hozzá. Verstappen úgy vélekedett, hogy vannak gondjaik az autóval, és kicsivel lassabbak, mint előzetesen várták. „Igyekeztünk optimalizálni a dolgainkat, ez most ennyire volt elég. Dolgoznunk kell, hogy holnap gyorsabbak tudjunk lenni” - nyilatkozta.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol a Hungaroringen.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

2. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

3. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

4. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

5. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, RB)

Cunoda Juki (japán, RB)

6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Haas)

Valtteri Bottas (finn, Sauber)

7. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

8. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

9. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Csou Kuan-jü (kínai, Sauber)

10. sor:

Esteban Ocon (francia, Alpine)

Pierre Gasly (francia, Alpine)