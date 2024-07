Most szabadult a nő, aki 43 évet ült ártatlanul börtönben egy gyilkosságért

P. L.;

Egyelőre nem tudni, hogy Sandra Hemme kap-e kártérítést azért, amiért tönkrement az élete egy téves ítélet miatt.

Pénteken engedtek ki a börtönből egy 64 éves nőt az Egyesült Államokban, Missouri államban, akiről 43 év után derült ki, hogy ártatlanul ítélték el gyilkosságért - írja az AP hírügynökség.

Sandra Hemme az Innocence Project jogi stábja szerint az a nő, aki a legrégebb óta ült téves ítélet folytán börtönben az Egyesült Államokban. A bíróság június 14-én döntött úgy, hogy a nő ügyvédei „egyértelmű és meggyőző bizonyítékokat” mutattak be, amelyek igazolják Sandra Hemme tényleges ártatlanságát, erre hivatkozva pedig megsemmisítette a 43 éve kiszabott, életfogytiglani szabadságvesztésről szóló ítéletet. A szabadlábra helyezés nem ment zökkenők nélkül, Andrew Bailey missouri főügyész megpróbálta rács mögött tartatni a nőt még a bírósági végzés ellenére is. A pénteki bírósági tárgyaláson aztán Ryan Horsman bíró kijelentette, hogy amennyiben Sandra Hemme-t nem engedik szabadon órákon belül, úgy magának Andrew Bailey-nek kell megjelennie a bíróságon kedd reggel.

Sandra Hemme egy könyvtári alkalmazottat, Patricia Jeschke 1980-as meggyilkolása miatt ítélték életfogytiglanra. Bár a nő beismerő vallomást tett, az ügyészségnek nem volt érdemi bizonyíték a kezében, utólag pedig az illetékesek arra jutottak, hogy a nő erősen bódult állapotban volt, amikor a nyomozók a gyilkosság után kihallgatták egy pszichiátrián. Mindeközben a rendőrség nem vette figyelembe azokat a bizonyítékokat, amelyek egy 2015-ben meghalt kollégájukra, Michael Holmanra mutattak. Az ügyészséggel azoknak az FBI-vizsgálatoknak az eredményét sem közölték, amelyek tisztázhatták volna Sandra Hemme-t, vagyis a bíróság annak idején kulcsfontosságú információk hiányában döntött. A valószínű elkövető rendőr kisteherautóját a most bemutatott bizonyítékok szerint meglátták a meggyilkolt nő lakása előtt, ráadásul a férfi megpróbálta használni a nő hitelkártyáját is, a fülbevalóját pedig megtalálták a rendőr lakásában.

A téves ítélet ellenére Sandrta Hemme-t az ügyészség azért akarta rács mögött tartani, mert börtönben töltött évei alatt is többször elítélték. 1984-ben „erőszak elkövetésének felajánlásáért” ítélték két évre, 1996-ban pedig 10 év további börtönbüntetést kapott, mert borotvapengével megtámadta a börtöne egyik alkalmazottját. Andrew Bailey azzal érvelt, hogy most még ezeket a büntetéseket is le kellene töltenie, mert Sandra Hemme szerinte biztonsági kockázatot jelent önmagára és másokra nézve. Ügyvédei azonban több jogi szakértő egyetértésével úgy látták, drákói lenne, ha a történtek után továbbra is börtönben tartanák.

Ryan Horsman bíró jelentésében nyilvánvaló igazságtalanság áldozatának nevezte Sandra Hemme-t, aki szabadulásakor nem akart nyilakozni az újságíróknak. Az egyelőre nem világos, hogy az ártatlanul 43 év után a nő számíthat-e valamilyen kártérítésre az állam részéről, és ha igen, mekkora összegben.