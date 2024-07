Az Orbán-kormány most az EU-ban egyedüliként megvétózott egy izraeli határozatot elítélő uniós állásfoglalást

Határozatban ítélt volna el az Európai Unió egy, a palesztin államiságot elutasító izraeli határozatot, azonban az Orbán-kormány ismét vétózott, így Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a saját nevében adta ki az erről szóló közleményt. A Euronewsnak egy magas rangú uniós diplomata megerősítette, hogy 26 tagállam csatlakozott a nyilatkozathoz, egyedül Magyarország helyezkedett szembe ismét.

Az uniós határozat azt a knesszet-döntést ítélte volna el, amely kijelentette, hogy annak ellenére is elutasítják a palesztin állam létrehozását, hogy az egy korábbi, Izraellel kötött megállapodásnak már része volt. Az izraeli törvényhozás indoklása az volt, hogy a palesztin államiság „egzisztenciális veszélyt” jelentene Izrael számára.

A 26 tagállam által támogatott uniós határozat kimondja, hogy az izraeli határozat visszalépést jelent a régóta fennálló konfliktus megoldására irányuló nemzetközi erőfeszítésekben. Hangsúlyozza, hogy amennyiben a palesztin nép számára nincs remény, az csak elmélyíti a konfliktust a térségben.

Az Orbán-kormány külpolitikájának visszatérő eleme, hogy Oroszország és Kína mellett Izrael érdekében is rendszeresen keresztbe fekszik az uniós döntéshozatalnak. A Euronews felidézi, hogy a palesztin szélsőséges Hamász tavaly október 7-ei terrortámadásával kitört háború óta a magyar kormány egyebek közt olyan uniós nyilatkozatokat blokkolt, mint például amelyben humanitárius tűzszünetet követeltek, felszólították Izraelt a civil menekültekkel teli Rafah városának békén hagyására, vagy amely az Izrael által megszállt Ciszjordániában elkövetett erőszakos cselekményekért felelős szélsőséges izraeli telepesek szankcionálását célozta. Ez utóbbival kapcsolatban egyébként a közelmúltban visszakozott a Szijjártó-féle külügy és néhány napja már nem blokkolta az erőszakos telepeseket érő uniós szankciókat.

A hvg.hu mindemellett felidézi, hogy az Orbán-kormány most annak ellenére akadályozza az izraeli-palesztin kétállami megoldást, hogy Magyarország valójában már 1988 óta az ENSZ 140 olyan tagállamának egyike, amely elismerte a palesztin államot azóta, hogy a később Jichák Rabin és Simón Peresz izraeli miniszterelnökökkel közösen Nobel-békedíjat nyert Jasszer Arafat palesztin elnök kikiáltotta a terület függetlenségét.

A Euronewsnak nyilatkozó uniós diplomata elmondta, hogy a 26 tagállam által elfogadott nyilatkozatot széles körű egyeztetés előzte meg, 20 tagállam javasolt kisebb változtatásokat, amelyeket el is fogadtak, az Orbán-kormányt azonban semmivel nem lehetett rávenni a konszenzusra.

A portál megjegyzi, hogy az uniós külügyminiszterek hétfőn találkoznak Brüsszelben, hogy megvitassák az izraeli-palesztin konfliktus fejleményeit és annak a tágabb régióra gyakorolt ​​hatásait, beleértve a pénzszűkében lévő Palesztin Hatóság támogatását és a rafahi határátkelőhelyen való uniós segélymisszió visszaállítását. Ugyanezen a találkozón várhatóan pellengérre állítják Szijjártó Pétert, amiért Orbán Viktor önjelölt „békemissziója” keretében Vlagyimir Putyinnal találkozott Moszkvában, miközben kormánya továbbra is 6,6 milliárd euró értékű, Ukrajnának nyújtandó uniós katonai és ipari segélyt blokkol.

The EU deplores Knesset's resolution opposing the strongly internationally supported two-state solution



Palestinians & Israelis have an equal right to live in safety, dignity, peace



No hope, no horizon for the Palestinians will only deepen the conflicthttps://t.co/stOTj88Rxn