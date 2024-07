Ellentámadásba lendült a karateedző, aki felrúgott egy kisfiút, a Facebook törölte a videót az incidensről

nepszava.hu;

Szolnok;kalandpark;nemi erőszak;gyermekbántalmazás;perrel fenyegetés;áldozathibáztatás;

2024-07-21 18:37:00

A szombaton mindenkitől bocsánatot kérő Agócs Tibor vasárnap az őt nemi erőszakkal vádoló nőről azt állította, 17 éve ő kiskorú lányként kezdeményezte a szexet. A sajtót rágalmazási perrel fenyegeti, és csak azt sajnálja, hogy elvesztette Orbán Viktor bizalmát.

A szolnoki kalandparkban a kisfiút felrúgó karateedzőt bemutató videót se szó, se beszéd törölte a Facebook – vette észre az Index a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. vasárnapi posztját. Abban a kalandparkot is üzemeltető cég azt írta a követőinek: „Sajnálattal értesítünk benneteket, hogy a gyermekbántalmazást bemutató videónkat a Facebook törölte. Felülvizsgálatot kértünk, mert hisszük, hogy a csend nem opció, és az áldozatok védelme mindannyiunk kötelessége.” – A feljelentést megtettük, nem engedjük, hogy az ilyen tettek következmények nélkül maradjanak – tették hozzá.

Eközben úgy tűnik, a Magyar Karate Szakszövetség által minden címétől megfosztott, edzőként többé nem tevékenykedhető Agócs Tibor szombati nyilatkozata után, amelyben mindenkitől bocsánatot kért, sőt, állítása szerint áldozatától, a kisfiútól személyesen akar majd bocsánatot kérni, éles fordulatot vett. A férfit ugyanis egyre többen vádolták meg bántalmazással, egykori tanítványai, fiúk és lányok elleni agresszióval. Ahogy arról a Népszava is beszámolt, így tett egy volt barátnője, sőt egy 17 évvel ezelőtti nemi erőszakról nyilatkozott az akkor kiskorú egykori tanítványa.

Agócs Tibor tagadja, hogy bántalmazta tanítványait, anemi erőszakról pedig azt állította, hogy kiskorú tanítványa kezdeményezte a szexet. A férfi szerint a sajtó állítja be erőszakos embernek, és nem tartja méltányosnak, hogy a történtekért halálos fenyegetéseket kapjon. Ügyvédjével hamarosan jogi lépéseket is tesz a „rágalmazók” ellen – számolt be az Index, hozzátéve, a karateedző sajnálja, hogy elvesztette Orbán Viktor miniszterelnök bizalmát, de kalandparkban történtekért vállalja a felelősséget.

A Szolnoki Rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, de az edzőt továbbra sem tudják kihallgatni, mivel jelenleg éppen Spanyolországban nyaral a családjával.