Magyarországon tanulmányozza a tevetej feldolgozását egy csádi delegáció

2024-07-22 21:50:00

Úgy fest, mindkét fél elégedett az együttműködéssel.

A tevetej kedvező élettani hatásai és különleges összetétele miatt értékes táplálék, a népességgyarapodás miatt világszerte egyre jobban felértékelődik - közölte a mosonmagyaróvári, csaknem egy évtizede e termékkel foglalkozó Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. ügyvezetője hétfőn az állami tévével a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Kocsis Róbert elmondta: most épp a közép-afrikai Csádból érkezett egy küldöttség, hogy tanulmányozza a magyarországi feldolgozási eljárást.

A kapcsolat megerősítésére együttműködési megállapodás írt alá a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. és a Csádi Élelmiszer-minőségellenőrzési Központ (CECOQDA) vezetője. A magyar ügyvezető elmondta: a tevetej feldolgozási technológiája meghosszabbítja az eltarthatósági időt, higiénikus fejést tesz lehetővé, és biztosítja a kiskereskedelmi láncok teljes ellátását is. Hozzátette, hogy a tapasztalataik birtokában szívesen működnek együtt minden olyan országgal, amely megkeresi őket.

Soudy Imar Djibrine, a CECOQDA igazgatója elmondta, hogy a háborús időket maga mögött tudó Csád a gazdasági nyitás politikáját választotta, és ennek keretében az élelmiszeripari és élelmiszer-ellenőrzési együttműködés terén is szorosabban együtt kíván működni magyar partnereivel. Hangoztatta azoknak a tapasztalatoknak a fontosságát, amelyeket a több mint egy évszázados múlttal rendelkező Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet tud átadni az alig tíz éve létrehozott CECOQDA-nak.

A csádi igazgató jelezte, hogy egyebek között a mikrobiológiai és biokémiai vizsgálatok terén szeretnék fokozni együttműködésüket a magyar féllel, de számos közös lehetőség mutatkozik az állattenyésztés speciális ágazataiban - például a mesterséges megtermékenyítés terén - és a kutatás egyéb területein is. Úgy vélte, a kialakult kapcsolatnak köszönhetően elősegíthetik, hogy a helyi termékeket, köztük a tevetejből készült árucikkeket win-win jellegű együttműködés keretében értékesítsék.

Soudy Imar Djibrine egyúttal köszönetet mondott vendéglátóinak a kedves fogadtatásért.

Egyébként nem csak a tevetejet érintő területen mutatkozik gyümölcsözőnek a két ország kapcsolata. Mint korábban hírt adtunk róla, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023 októberében jelentette be, hogy az Orbán-kormány katonai missziót küldene Csádba a migráció megfékezéséért és a humanitárius segítségnyújtás érdekében. Azóta kiderült, hogy az erről szóló tárgyalásokon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert elkísérte Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár is, maga a miniszterelnök pedig jelezte, szeretné már látni a megállapodást is a katonai misszióról. Az eredeti tervek szerint a magyar misszió 2024 tavaszán indult volna, ám erről egészen mostanáig semmilyen információ nincs.