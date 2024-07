Állatparkkal, nemzeti parki igazgatósággal kótyavetyélne el egy kastélyt Lázár János tárcája

P. L.;

privatizáció;Lázár János;Szarvas;Építési és Közlekedési Minisztérium;kastélytörvény;

2024-07-23 09:44:00

A lépést még a Nagy István-féle Agrárminisztérium is ellenzi.

Lázár János kastélytörvénye révén privatizálhatják a szarvasi Csáky-Bolza kastélyt a 26 hektáros ősfás szarvasi Anna-ligettel együtt. Történik ez úgy, hogy itt található a Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye, egy látogatóközpont és egy állatpark is. A terület privatizálását még a Nagy István vezette Agrárminisztérium is ellenzi – írja a 24.hu.

A lap felidézi, hogy a Körösvölgyi Állatpark az egyetlen olyan állatkert, amelyben a Dél-Tiszántúlon egykor és ma honos fajokat mutatnak be. Júniusban ünnepelte a tizedik születésnapját az intézmény. A terület folyamatosan fejlődik, játszóteret, újabb sétányokat, parkolót és díszes főbejáratot is építettek az elmúlt években. Az állatkertbe érkeztek jávorszarvasok, fakó keselyűk, uráli baglyok, valamint farkasok. Még egy állatsimogatót is kialakítottak. A nemzeti park tájékoztatása szerint az igazgatóság 30 éve kezeli az ingatlant, ez idő alatt mintegy egymilliárd forint összértékben teljes épületfelújítást, parkrekonstrukciót hajtottak végre és idegenforgalmi funkciókat adtak neki.

Ennek ellenére a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium úgy tervezi, hogy az egészet kiszervezi magánkézbe.

Mint ismert, Lázár kastélytörvényét több lépcső után fogadta el a fideszes kétharmad idén júniusban. A kormányzatilag vezényelt szabadrablásnak első körben még Novák Katalin akkori köztársasági elnök szabott gátat, aki visszaküldte a jogszabályt. Lázár erre meglehetősen indulatosan reagált, gyávaságot és kommunista reflexeket emlegetett, az Alkotmánybíróság azonban idén januárban még ugyancsak elkaszálta a tervet, azzal, hogy nincs megjelölve a közcél, ami szükségessé teszi ezt az egészet. „A nemzeti vagyon, a kulturális örökség védelme nem függhet (…) érdemi és törvényben meghatározott szempontrendszert nélkülöző jogalkalmazói döntéstől” – áll a határozatban. Végül a szövegen egy 26 pontból álló módosító javaslattal változtattak, ennek értelmében „az állami tulajdonban álló műemlékek, esetükben a kulturális értékek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése mint közcélok megvalósulása érdekében a magánjogi szereplők bevonására kivételes esetben kerülhet sor, ha a kulturális örökség műemléki értéket képviselő elemének működtetése, fenntartása, használata, felújítása, fenntartható fejlesztése és hasznosítása az állam által fenntartott intézményrendszer útján nem érhető el.”

A 24.hu a mostani akció miatt kérdéseket küldött Lázár János tárcájának. A portál szerette volna megtudni, hogy egyrészt miért akarják magánkézbe szervezni a kiváló állapotú Csáky-Bolza kastélyt, másrészt, hogy amennyiben tényleg magánkézbe kerül ez a terület, úgy mi lesz a sorsa a nemzeti park igazgatóságának és az állatparknak. Ez utóbbi kérdésre azonban a tárca lényegében nem válaszolt, csak annyit közölt:

„A törvény alapján az ingatlanok állapotának évenkénti felmérése szükséges, és a tulajdonba adásra vonatkozó felhívás azon ingatlanok esetében kerül közzétételre, amelyek esetében a vagyonkezelő nem tudja a fentiek szerinti méltó használatot biztosítani. Mindez nem csak a felújítás, de a fenntartás, karbantartás forrásigényét is jelenti.”

A lépéssel azonban sem az érintett nemzeti park, sem a természetvédelmi szervezetek nem értenek egyet, de még a Nagy István vezette Agrárminisztérium sem. Utóbbi azt válaszolta a lap kérdésére, hogy

a tárca elkötelezett amellett, hogy „a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság székhelye, a Csáky kastély, a Látogatóközpont és az Állatpark továbbra is az Igazgatóság vagyonkezelésében és fenntartásában maradjon.”

Erről pedig a Lázár-féle Építési és Közlekedési Minisztériumot is értesítette. A bökkenő már csak az, hogy a privatizációhoz nem szükséges az Agrárminisztérium jóváhagyása.

A 24.hu szerint a nemzeti park nem mellesleg szoros kapcsolatot ápol a Csáky családdal, akik teljesen elégedettek az ingatlan hasznosításával, olyannyira, hogy a rendezvényekre is rendszeresen eljönnek, ráadásul több tárgyi emléket is odaajándékoztak a család életéből, hogy be tudják mutatni a nemzeti parkban.

Lázár János tárcáját a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF Magyarország, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is levélben kérte, hogy tegyen le a Csáky-Bolza kastély privatizálásának tervéről.