Tovább csökkent a jegybanki alapkamat, nem kezdődött új szakasz a monetáris politikában

P. Zs.;

2024-07-23 14:30:00

25 bázisponttal 6,75 százalékra.. Ez elvileg hatással lehet a hitelkamatokra is.

Virág Barnabás állításával mégsem kezdődött új szakasz a monetáris politikában. Az MNB alelnöke egy hónappal ezelőtt úgy fogalmazott , hogy igenis új szakasz kezdődik, amikor bejelentette, hogy a jegybank kamatcsökkentési ciklusa végére ért és 2024 második felében csak kis mértékben csökkenhet az alapkamat. Most mégis úgy döntött a Monetáris Tanács, hogy újabb 0,25 százalékponttal 6,75 százalékra csökkenti alapkamatát.

A döntésben közrejátszhatott, hogy az infláció júniusban 3,7 százalékra lassult az előző havi négy százalékról – miközben mindenki az infláció gyorsulását várta. Az alacsonyabb infláció, a kedvező pénzügyi környezet – a nagy jegybankok készülő kamatcsökkentése – miatt dönthet úgy a Monetáris Tanács, hogy már júliusban tovább mérsékli a kamatát. A pontos okokról a jegybank a délután 15 órakor kezdődő tájékoztatóján ad magyarázatot. A döntés elvileg kedvező a hitelfelvevők számára, hisz a jegybanki kamatcsökkentések – előbb-utóbb – megjelenek a hitelkamatokban is.

A piaci elemzők szerint az alapkamat az idén háromszor 25 bázisponttal csökkenhet – ebből most egyet meglépet az MNB – így ha minden jól megy december 6,25 százalékra mérséklődhet a MNB kamat. Virág Barnabás a múlt héten egy konferencián, hogy a jegybank megítélése szerint is belefér még 2024-ben három 25 bázispontos kamatcsökkentés, de a jegybank minden hónapban a bejövő adatok függvényében dönt a kamatok mértékéről. Az elemzőket nem lepte meg a mostani döntés, ugyanis a múlt heti jegybanki nyilatkozat fényében a többségük megelőlegezte a kamatcsökkentést csak néhányan vártak tartást most az MNB-től.