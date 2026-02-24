A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 6,25 százalékra csökkentette az MNB az alapkamatát - másfél év kivárás után.
A kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter újra nyomás alá helyezte a bankokat.
A korábbi ígéretek ellenére 25 bázisponttal tovább csökkentette az alapkamatát a Magyar Nemzeti Bank, így az mától 6,75 százalék.
Ugyanakkor a mostani négy százalék alatti inflációs pálya még mindig kedvezőbb annál, mint amit fél évvel ezelőtt remélni lehetett.
Eközben Nagy Márton gazdasági miniszter épp most látta jónak világgá kürtölni, hogy megint haragszik Matolcsy Györgyre.
A jelenlegi szinteken érdemes valutát venni nyárra.
Nem engedi a jegybank a jelenleginél jobban gyengülni a forintot, és az infláció még nincs legyőzve.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris tanácsa 0,75 százalékponttal 8,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot.
A kabinet a költségvetés hiányszámát és a bevételi számait nem módosíthatja saját hatáskörben, így a tervezett kiadások átcsoportosításával igyekszik mozgásteret biztosítani magának. Tologatja a hiányt.
Nem értették meg a jegybank üzenetét a befektetők, a vártnál kicsit nagyobb kamatcsökkentés miatt az elmúlt napokban gyengült a forint.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 1 százalékponttal 9 százalékra csökkentette alapkamatát, vagyis gyorsított a kamatcsökkentések ütemén.
Elemzők szerint azonban jelenleg nincs lehetőség komolyabb kamatcsökkentésre.
Az MNB 10,75 százalékról, csak 10 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank. Kedvezőtlen pénzügyi környezetben született a döntés, amely vélhetően erősíteni fogja a forintot, pontosabban remélik, hogy visszanyomja az euró árfolyamát 390 forint alá.
Nagy Márton újabb kamatcsökkentési terve drágábbá teszi a hitelezést és akár a magyar államadósság leértékeléshez vezethet – írják az MNB szakértői.
A befektetők Magyarország iránti, amúgy is törékeny bizalmát a nemzetgazdasági miniszter hétfőn képernyőre vetett gondolatai rendíthették meg.
A hat százalékos kamatszint az a lélektani határ, ami alatt szakértők azt várják, hogy a lakosság elgondolkodjon egy lakáshitel felvételéről.
Az alapkamat most 0,75 százalékkal lett kisebb, ám szóba került nagyobb mértékű vágás is, ami a monetáris politika lazítását jelentheti.
A várakozásoknak megfelelően 0,75 százalékponttal, 10,75 százalékra csökkentette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az alapkamatát.
A várakozásoknak megfelelően 75 bázisponttal 11,5 százalékra csökkentette alapkamatát a Magyar Nemzeti Bank.
Újabb 100 bázisponttal az alapkamattal egy szintre, 13 százalékra csökkentette az irányadó rátát az MNB.
Rendkívüli óvatosság várható a MNB-től a további monetáris politikát illetően, az elemzők nem zárják ki, hogy a jegybank szeptember után átmenetileg leáll a kamatcsökkentéssel.
A jegybanki cél 2-4 százalékos infláció, ez legkorábban 2025 első negyedévében teljesülhet.
Megkezdte kamatcsökkentési periódusát a Magyar Nemzeti Bank, az irányadó kamat 18 százalékról 17 százalékra csökkent – közölte a jegybankelnök.