Úgy tűnik, Kínának sikerült egy békemisszió, véget érhet a 2005 óta tartó palesztin politikai belviszály

2024-07-23 21:05:00

Már csak be kellene tartani a megállapodást.

A palesztin frakciók, köztük a két legjelentősebb erő, a Gázai övezetet uraló dzsihádista Hamász és a Ciszjordániát kormányzó Palesztin Hatóság vezető pártja, a mérsékelt Fatah kedd reggel Pekingben közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben megállapodtak a megosztottság megszüntetéséről és a palesztin egység megerősítéséről.

A megállapodásról a Reuters számolt be a hivatalos kínai média alapján. A nyilatkozat aláírására a vasárnap óta Kínában zajló „megbékélési párbeszéd” végét jelző ünnepségen került sor.

Abu Marzuk, a Hamász egyik magas rangú tisztviselője azt állította, szervezete elkötelezett a nemzeti egység létrehozása mellett és erre szólított fel minden palesztin erőt.

A Hamász és a Fatah vezetői a pekingi diplomácia közvetítésének eredményeként áprilisban már találkoztak Kínában, akkor még nem sikerült megállapodniuk. A jelenlegi gázai háború során a Palesztin Hatóság és maga Mahmúd Abbász palesztin elnök is már többször tette felelőssé nyilvánosan a Hamászt a gázai palesztinok szenvedéseiért. A két rivális frakció között arab államok is próbáltak korábban közvetíteni, megállapodásig már el is jutottak, de azt még soha nem tartották be, a nemzeti egységkormány felállítása mindig zátonyra futott.

