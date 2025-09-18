Tony Blair egykori brit miniszterelnök tervezheti meg a Gázai övezet átmeneti irányítását

Az egykori munkáspárti kormányfőt Donaldt Trump republikánus amerikai elnök hatalmazta fel, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború lezárása utáni időkre szervezze meg a nemzetközi támogatást. A palesztinok kitelepítéséről most nem beszélnek.