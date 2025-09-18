Az egykori munkáspárti kormányfőt Donaldt Trump republikánus amerikai elnök hatalmazta fel, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború lezárása utáni időkre szervezze meg a nemzetközi támogatást. A palesztinok kitelepítéséről most nem beszélnek.
Már csak be kellene tartani a megállapodást.
Mohamed Stajje miniszterelnök a döntést azzal indokolta, hogy szélesebb körű politikai konszenzusnak kell kialakulnia a palesztinok körében.
Egyelőre nincs megnyugtató elképzelés arról, hogyan lehetne rendezni Gáza jövőjét az izraeli katonai akció után.
A palesztin szélsőségeseknek nem tetszett, hogy Izrael és Szaúd-Arábia közeledésével mindenki kezdi elfelejteni az ő ügyüket.
Izrael nem elkötelezett az akabai és a sarm-es-sejki megállapodások betartásában - indokolt közleményében Mahmúd Abbász palesztin elnök hivatala.
Az izraeli hatóságok trendszerűen akadályozzák a palesztin építkezéseket Ciszjordánia nagy részén.
Az Egyesült Államok biztonsági tervet dolgozott ki az izraeli-palesztin erőszakspirál megfékezésére, ám az elképzelés csak gyorsítaná a Palesztin Hatóság hanyatlását.
Rámalláhban azt szeretnék, ha helyreállna a hagyományosan jó viszony Magyarországgal - erről tájékoztatták a palesztin kormány vezetői azt a magyar újságíró küldöttséget, amelynek tagjaként a Népszava újságírója is Palesztinában járt a héten.
Beni Ganz izraeli védelmi miniszter és Mahmúd Abbász palesztin elnök Rámalláhban folytatott megbeszélést az ügyben.
Újra a legmagasabb hőfokon forrnak az indulatok a ciszjordániai Dzsenín menekülttáborban május 11-én, munka közben megölt palesztin újságíró, Sírin Abu Akla halála ügyében.
Benjamin Ganz otthonában tárgyalt Mahmúd Abbásszal, azt remélve, hogy Palesztin Hatóság támogatásával visszaszorítható a Hamász terrorszervezet.
Noha a júliusi kormányváltás óta Izrael a korábbinál jóval aktívabb diplomáciát folytat a Palesztin Hatósággal, a békefolyamat újraindulására továbbra is csekély az esély.
Nehéz éven vannak túl a palesztinok, de Joe Biden hivatalba lépése javítani fog a helyzetükön. Abbász azon dolgozik, hogy 2021 elején nemzetközi békekonferenciát tartsanak.
Máris megindultak a találgatások arról, melyik arab állam lehet a következő.
A Nobel-békedíjas Jasszer Arafat halálának 12. évfordulóján megnyitotta kapuit Ramalláhban az Arafat Múzeum. Az emlékünnepségen Mahmúd Abbász palesztin elnök felvetette, tudja ki ölte meg a legendás vezetőt. A kérdés felmerülése belső viszályt jelez.
Nem fog összeomlani a Ciszjordániát igazgató Palesztin Hatóság, biztosított mindenkit Mahmúd Abbász palesztin elnök. A 80 éves vezető tegnap Bethlehemben jelent meg a nagyközönség előtt mintegy cáfolva az utóbbi időben szárnyra kapott híreket miszerint egészségi állapota megrendült. A palesztin vezetőség az ortodox Szentestén vett részt Bethlehemben.
Újabb sikert könyvelhet el a palesztin diplomácia, amely 2016-ban újabb nagy lépésre készül.
Izrael és Jordánia megállapodott a jeruzsálemi szent helyek körüli feszültség enyhítését célzó intézkedésekben. Ehhez azonban kellett John Kerry amerikai külügyminiszter közvetítése és a kvartett nyomása.
A Palesztin Hatóság határozattervezetet nyújtott be az ENSZ-hez arról, hogy a világszervezet szeptemberi közgyűlésének idején zászlajukat is felvonják az ENSZ székháza elé. Palesztinát a világszervezetben 2012 novemberében emelte az ENSZ Közgyűlése az úgynevezett „nem tag megfigyelő állam” szintre.
A Palesztin Hatóság április elsején csatlakozhat a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC). Ban Kim Mun, a világszervezet főtitkára azt közölte, a Római Statútum, amelyet múlt héten írt alá Mahmúd Abbász, a csatlakozás után a Palesztin Hatóságra is vonatkozik majd.
Felfüggeszti az izraeli kormány a Palesztin Hatóságnak járó vám- és adóbevételek folyósítását, de Ramallah sem nézi tétlenül az újabb büntetőintézkedést. Izrael lépése válasz arra, hogy a Mahmúd Abbász palesztin elnök által vezetett Palesztin Hatóság benyújtotta csatlakozási kérelmét a Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC).
Rendkívüli ülésen vitatta meg tegnap az izraeli kabinet, milyen választ adjanak Mahmúd Abbász év végi lépésére.
A Jasszer Arafat halálának tegnapi, 10. évfordulója alkalmából tartott megemlékezések mutattak rá, mennyire megosztott maradt a palesztin közösség. Mindeközben szinte napról napra rosszabbodik a biztonsági helyzet Izraelben.
Ismét teljes jogú ENSZ tagságért folyamodik a palesztin vezetés. A Palesztin Hatóság 2015-re tervezi kérelme újrabenyújtását az ENSZ teljes jogú tagsága iránt, jelentette be Rijad Masnzúr Palesztina állandó ENSZ-képviselője.
Svédország tegnap hivatalosan is elismerte a palesztin államot – közölte Margot Wallström külügyminiszter. A döntést október elején beiktatási beszédében az új középbal svéd kormány feje, Stefan Löfven már bejelentette.