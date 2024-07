A Tisza Párt kapta meg a Fidesz eddigi irodáit Brüsszelben

nepszava.hu;

2024-07-23 19:22:00

Orbán Viktor pártja költözhet.

Van annak egy diszkrét bája, hogy a Tisza Párt képviselői a Fidesz delegáció volt irodáit kapták meg brüsszeli épület 12. emeleten – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter. Az ellenzéki pártelnök egy fotót is készíttetett magáról a magasban ülve.

Persze a Fidesz is kapott új irodákat. A harmadikon – jegyezte meg nem minden él nélkül Magyar Péter.

Amíg kedden a Tisza Párt három EP-képviselőjét is megválasztották szakbizottsági alelnöknek, a fideszesek közül egyetlen pályázó sem jutott vezető pozícióhoz az Európai Parlamentben, miközben a szélsőjobbot ismét karanténba zárták. A múlt héten mi is foglalkoztunk a pártpreferenciákkal, amelyek a Medián legutolsó felmérése szerint is változtak, 12 százalékra csökkent a különbség a Fidesz és a Tisza Párt között. Magyar Péter pártja a tényleges választási eredményénél egy hajszállal több, míg a kormánypárt valamivel kevesebb szavazatra számíthatna.