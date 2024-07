Elon Musk: A fiam meghalt, megölte a woke-vírus

Kvázi halottnak nyilvánította transznemű gyermekét Elon Musk, a Tesla, a Space X és a korábbi Twitter (X) tulajdonosa. A milliárdos a Daily Wire-nak adott interjújában azt mondta, gyermekét a „woke-vírus” ölte meg, ezért megfogadta, hogy elpusztítja ezt a kultúrát.

Elon Musk az interjúban egyebek közt arról beszélt, hogy annak idején becsapták, azért egyezett bele abba, hogy Xavier néven született fia - aki ma már nőként és Vivian Jenna Wilson néven él - pubertásgátló szereket szedjen. Az üzletember borzasztó eufemizmusnak nevezte a woke-ideológiát támogató magyarázatokat, amelyek „nemmegerősítő kezelésnek” nevezik a nemváltással kapcsolatos eljárást, szerinte valóában gyermekcsonkításról és sterilizálásról van szó, amit sok esetben olyan gyerekeken is végrehajtanak, akik jóval a beleegyezési korhatár alatt vannak. „Nagyon is elképzelhető, hogy a felnőttek manipulálják a tényleges identitásválsággal küzdő gyerekeket, hogy elhiggyék, ők helytelen neműek” - vélekedett Elon Musk.

A milliárdos szerint Xavier nevű fiáról az orvosok azt mondták, hogy nemi diszfóriával küzd, ami miatt fennáll a veszélye, hogy öngyilkos lesz, emiatt egyezett bele a kezelésbe, amit valójában nem is értett igazán, mert ez a koronavírus időszakában történt, nagy volt a zűrzavar. Végül a fiún 2022-ben hajtottak végre nemátalakító műtétet és ma már nőként él, jelenleg 20 éves.

“I was tricked into doing this… the people promoting this should go to prison.” @ElonMusk opens up to @JordanBPeterson about gender ideology’s impact on his son, Xavier. pic.twitter.com/1bdILGNdJE

Az interjút készítő Jordan Peterson pszichológus felvetette, hogy valójában semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az ilyen helyzetben lévő embereknél a nemi diszfória növeli az öngyilkosság kockázatát, nem pedig a mögöttes depresszió és a szorongás. Musk egyetértett ezzel és közölte, azokat, akik mégis ezt hirdetik, börtönbe kellene zárni. „Lényegében elvesztettem a fiamat” - mondta a milliárdos, hozzátéve, „megfogadtam, hogy ezek után megsemmisítem a woke-vírust”, ebben szerinte van is némi haladás előre. Célja most az, hogy betiltassa a kiskorúak nemváltoztatását célzó kezelések lehetőségét.

Elon Musknak hat gyermeke született korábbi feleségétől, Justine Wilsontól, egyikük a ma Vivian néven élő transznemű nő. Viszonyuk jelentősen megromlott, ez eredményezte azt is, hogy Vivian a vezetéknevét is megváltoztatta, anyjáét véve fel. Musk az X-en arról írt, hogy Xavier meleg és feltehetően enyhén autistaként is született. Előbbit körülbelül 4 éves korától kezdve sejtette, mert szívesen választotta ki neki a ruháit, szerette a musicaleket és a színházat. De ettől még ő nem volt lány - írta.

Xavier was born gay and slightly autistic , two attributes that contribute to gender dysphoria.



I knew that from when he was about 4 years old and he would pick out clothes for me to wear like a jacket and tell me it was “fabulous!”, as well as his love of musicals & theatre.…