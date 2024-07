Elképesztő összeget dobott ki az ablakon az előző brit kormány az illegális bevándorlók deportálására, összesen négy embert sikerült elküldeni

R. Hahn Veronika (London);

pénz;bevándorlás;program;Munkáspárt;Konzervatív Párt;Egyesült Királyság;

2024-07-24 13:08:00

A Ruanda-terv helyére a munkáspárti kabinet embercsempészet elleni intenzív harcot lehetővé tévő új intézkedései lépnek.

Alig kezdődött meg az új parlamenti ciklus, a brit Munkáspárt július 4-i elsöprő választási győzelme után, a hét végén már ki is teszik Westminsterben a nyári szünet táblát, csak szeptember 2-án ülésezik ismét a törvényhozás. A választási kampány egyik központi témája, a bevándorlás azonban máris napirendre került. Yvette Cooper belügyminiszter a határok biztonságával kapcsolatos állásfoglalását adta elő. A szakterületen nagy tapasztalattal rendelkező politikus teátrális előadásmódban osztotta meg képviselőtársaival a politikai döntések, programok és törvények áttekintése során szerzett, őt is „sokkoló” információkat. Hozzátette, ha a már előállt súlyos problémák nem lennének elegendőek, következményeként súlyosbodni fog a káosz és emelkednek a költségek”.

A miniszter a külföldi újságolvasók számára is jól ismert visszásságokat sorolt fel, rögtön első helyen az úgynevezett Hotel California szindrómával, amely a The Eagles együttes azonos című slágerének emlékezetes sora után kapta a nevét: „You can check out any time you like. But you can never leave”, vagyis

az illegális bevándorlók belépnek a menekültrendszerbe és onnan soha nem kerülnek ki.

Cooper szerint az előző adminisztráció bevándorláspolitikája a gyakorlatban amnesztiával ért fel a kérvények elbírálásának késlekedése miatt. Ha nem sikerül radikális változtatásokat bevezetni, a következő négy évben, „elképesztő” 30-40 milliárd font folyik ki az ablakon – mondta.

Rishi Sunak „zászlóshajóként” emlegetett ruandai deportálási politikája több mint 10 milliárd fontot emésztett volna fel, de 700 millió fontot, (átszámítva 324 milliárd forintot) máris kifizettek, miközben eddig mindössze négy önkéntes jelentkezőt telepítettek át a közép-afrikai országba. Sir Keir Starmer egyébként diplomáciai baklövésként elmulasztotta értesíteni a ruandai kormányt a megállapodás egyoldalú felrúgásáról. Az e hétre már lefoglalt repülőgépet Vietnámba irányítják át, ahová mintegy 50 menekültet küldenek vissza.

A Ruanda-terv helyére a szervezett illegális bevándorlás, az embercsempészet elleni intenzív harcot lehetővé tévő új intézkedések lépnek, s azok – az ígéretek szerint – szigorúan be is lesznek tartva. Az Egyesült Királyság fokozott együttműködésre törekszik az EMSC-vel, a Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központjával, de külön is Franciaországgal, amellyel közösen erősíti meg a határok őrizetét a La Manche csatornán átkelő menekülthajók forgalmának megfékezésére. A parlamenti vita során egy konzervatív képviselő fogadást próbált kötni a miniszterrel, lemondásra szólítva fel abban az esetben, ha jövő nyáron az eddiginél is több lélekvesztő érkezne a kontinensről. A Labour-kormány munkába lépése óta is 1499 menekült érkezett a doveri kikötőbe, így az idei szám elérte a 16 ezret.

Ugyanazon a napon, amikor Cooper az alsóházban küzdött a bevándorlás ellen, a kormányfő Skills England néven új állami testület felállítását jelentette be a Farnborough-i Nemzetközi Légi Szalonon tartott beszédében.

A testület a központi és helyi kormányzás, az üzleti élet, a szakoktatási intézmények, illetve a szakszervezetek összefogásával igyekszik majd kielégíteni a következő években várható munkaerőigényt.

Egyúttal szoros együttműködésre törekszik a bevándorlásügyi bizottsággal is, hogy azonosítani lehessen azokat az ágazatokat, amelyek álláshelyeit eddig külföldről érkezett munkaerővel töltötték fel, de mostantól hazai erőforrásokkal váltanának ki.

Sir Keir Starmer szerint a szigetország fiatal lakosságát gyakran hagyták cserben a hatóságok, amikor nem biztosították számukra a szakmai képzés lehetőségét helyben. „Ez vezetett oda, hogy a gazdaság egyre nagyobb és nagyobb mértékben szorult rá a külföldről bevándorló munkaerőre” – szögezte le. A kormányfő azt mondta, nem tud azonnali megoldást kínálni, és nem hajlandó „találomra kijelölt határidőt” megnevezni, amikorra a szakmunkásképzés bővítésének eredményeként csökkenne a bevándorlás. Ehelyett „új fejezet kezdetét” ígérte, amelyben a brit dolgozók „visszakapják a munka méltóságát”.