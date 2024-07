Pónik, Pókember, E.T. – hobbik egy londoni tárlaton

Népszava;

hobbi;

2024-07-25 14:14:00

A gyűjtemény összeállítását komoly munka előzte meg, januárban csaknem 1500 ember jelentkezett az Artangel felhívására, amely Hetain Patel képzőművész megbízásából készítette el a projektet.

Négyezer My Little Ponyt, egy óriási Transformert, miniatűr körömművészeti szobrokat és egyebeket mutat be a brit hobbiknak szentelt londoni kiállítás – számolt be cikkében a Euronews.

– A hobbi, bármilyen furcsán hangzik is, valószínűleg az emberi tapasztalat egyik legtisztább kifejeződése. Miközben az élet bizonytalan vizein sodródunk, a szenvedély eme zugaival összekötnek minket másokkal, és felszabadítják a gyermeki csodát, amely mindenben megtalálható. Ezt ünnepli a „Come As You Really Are” (Gyere, úgy amilyen valójában vagy) című új, ambiciózus londoni kiállítás, amely az életüket a kézművességnek, az újrahasznosításnak és a gyűjtésnek szentelő brit hobbisták mámorítóan boldog tárlata – írta a portál.

A gyűjtemény összeállítását komoly munka előzte meg, januárban csaknem 1500 ember jelentkezett az Artangel, egy londoni székhelyű művészeti szervezet nyilvános felhívására, amely Hetain Patel képzőművész megbízásából készítette el a projektet. Hobbitárgyakat, személyes alkotásokat és gyűjteményeket kértek a kutatásban résztvevőktől. – A művek, ötletek és eljárások minél szélesebb skáláját szerettük volna megszerezni. Az egyik oka annak, hogy ennyi különböző megközelítés és alkotás szerepel a kiállításon, az, hogy ünnepeljük, mennyire összetett emberek vagyunk – mondta Patel az Euronews Culture-nak – Arra gondoltam, milyen jó lenne, ha a világ összes Pókember-jelmezét egy terembe gyűjtenénk, ünneplendő ünnepeljük azt a merészséget, hogy az emberek egy kis időt szánnak arra, hogy valami látványosat alkossanak, vagy olyasmit készítsenek, ami felett ők rendelkeznek hatáskörrel. – A beérkezett pályaművek széles skálája meglepő, a láncpáncél ékszerektől kezdve a Warhammer-figurákon át a XIX. századi bendzsókig minden megtalálható volt közöttük.