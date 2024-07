A győri után ősszel két másik börtönt is bezárhatnak

M.A.;

Győr;Heves;Tolna;börtönök;BVOP;börtönbezárás;

2024-07-24 17:00:00

Erről már az érintett fogvatartottak ügyében eljáró ügyvédeket is értesítették.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet augusztus 1-jei bezárása után, október elsejével bezárják a Heves vármegyei, illetve a Tolna vármegyei intézeteket is – tudta meg a Pénzcentrum. A portál szerint a várható lépésről már értesítették az egyes érintett fogvatartottak ügyében eljáró ügyvédeket is.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) a Pénzcentrum megkeresésére nem erősítette meg, de nem is cáfolta a hírt. Közölte, hogy jelenleg is vizsgálatok folynak arról, vannak-e a győri börtönhöz hasonló, a századforduló környékén épült, kis befogadóképességű intézetek, ahol a biztonságos fogvatartás feltételei teljeskörűen már nem biztosíthatók, ugyanakkor a felújítások aránytalanul magas pénzügyi ráfordítást igényelnének.

„Nagyon fontos, hogy amennyiben ezek a tervek megvalósulnak és a vizsgálatok alapján döntés születik, akkor sem járnak semmilyen elbocsátással! Ebben az esetben kollégáink munkájára más intézetekben, új beosztásokban számítunk”

– tette hozzá a BvOP.

A portálnak küldött válaszban az is szerepel, hogy korábban beszámoltak arról, a büntetés-végrehajtási szervezet úgy döntött, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetet néhány hónapon belül kiüríti. A most elérhető információk viszont a bíróság is későn értesült a győri börtön bezárásáról, ezért az új elítélteket jelenleg Sopronkőhidára irányítják át. Mint arról lapunk is beszámolt, a Telex úgy értesült, a bezárásról előzetes egyeztetés nem történt, még a börtön tőszomszédságában álló törvényszék vezetősége is csak az ezzel kapcsolatban kiadott közleményből értesült a döntésről.

A BvOP korábbi közlése szerint márciusban egy letört ágylétra darabjával akarták kibontani fogvatartottak a zárkájuk falát Győrben. A szökési kísérletet időben észlelték, így az elítélteknek esélyük sem volt véghezvinni azt. Az ezt követően indult belső vizsgálat megállapította, az 1910-es években épült börtön annyira leromlott műszaki állapotban van, hogy a biztonságos fogvatartás feltételi nem biztosíthatóak teljeskörűen, ez tette lehetővé, hogy a fogvatartottak egy letört fémdarabbal megbontsák a falazatot. A vizsgálat feltárta azt is: az épület annyira korszerűtlen, hogy felújítása, átalakítása, a megfelelő biztonságtechnikai eszközökkel történő felszerelése aránytalanul magas költséggel járna.