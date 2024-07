Meghalt az ALS-betegségben szenvedő Dunavölgyi Erzsébet óvodapedagógus, Karsai Dániel sorstársa

Á. Z.;

gyász;Dunavölgyi Erzsébet;

2024-07-24 16:27:00

Ötvennégy éves volt.

Meghalt Dunavölgyi Erzsébet, az az ALS-betegsében szenvedő 54 éves óvodapedagógus, aki Karsai Dániel alkotmányjogász oldalán beszállt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán indított perbe az aktív eutanázia jogáért Magyarországon – derül ki a Telex cikkéből.

Dunavöllgyi Erzsébet éppen testnevelésórát tartott a gyerekeknek, amikor egy gyakorlat bemutatása közben észrevette, hogy képtelen lábujjhegyre állni. Ezután derült ki, hogy az amiotrófiás laterálszklerózisban (ALS) szenved. A strasbourgi eljáráson túl petíciót is indított, amelyet 2023 októbere óta eddig több mint 7500-an írtak alá, és többször levélben fordult a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkárságához is, számonkérve, hogy miért nem kaphat meg bizonyos gyógyászati segédeszközöket annak ellenére, hogy az egészségügyi állapota állapota ezeket indokolná. Takács Péter államtitkártól jellemzően lekezelő, kioktató válaszokat kapott, amelyekről áprilisi riportunkban írtunk részletesen. Ekkor beszélt az ALS-szel folytatott élet költségeiről is.

A kórházban bejött a szobámba a pszichológus, miután megmondták, hogy nagyjából három évem van hátra. Elkezdtünk beszélgetni, és azt mondta, hogy próbáljam ezt az egész dolgot úgy felfogni, hogy van ebben valami jó is. Akkor mondtam, hogy ezt engedjük el, mert ez engem idegbeteggé tesz – mesélte kollégánknak akkor.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága június 13-án kihirdetett ítéletében elutasította Karsai Dániel és Dunavölgyi Erzsébet beadványát. A strasbourgi testület szerint nincs olyan nemzetközi jogi eszköz, amely kötelezhetné a hozzá tartozó tagállamokat – így Magyarországot – az aktív eutanázia elősegítésére.

Az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) a központi idegrendszer mozgató idegsejtjeinek elhalását jelenti, fő tünete a test fokozatos leépülése, miközben az értelem teljesen tiszta marad.