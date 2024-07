Repkedtek a tízmilliós prémiumok, MÁV-os vezetőre is hullott a budapesti pénzesőből

Szalai Anna;

A BKK, a BKM és a BKV vezérigazgatója mellett az állami tulajdonban lévő MÁV-Start gazdasági és működéstámogatási vezérigazgató-helyettese Szarka Zsolt is kapott abból az összesen 172 millió forintos fővárosi önkormányzati prémiumkeretből, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester a múlt héten hagyott jóvá.

A fővárosi közszolgáltató cégek összesen 23 vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, ügyvezetője, gazdasági igazgatója kapott fejenként 2,2-11,7 millió forint közötti prémiumot, jövedelemtől függően.

A prémium toplista első három helyezettje: Mártha Imre, a Budapesti Közművek (BKM) Zrt., Walter Katalin Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt., valamint Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója. Ők egyenként 11 millió forintnál is többet tehettek zsebre.

A tízmillió felettiek között találjuk a főváros vagyonkezelő cégének, a BFVK Zrt.-nek a vezetőjét Barts J. Balázst, a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatóját, Szőke Gábort, valamint Walter Katalin két helyettesét is. Ezek egyike Szarka Zsolt, aki 2021. 04. 01 és 2024. 05. 31. között töltötte be az operatív vezérigazgató-helyettesi pozíciót a BKK-nál. Feladata volt az IT, a gazdasági és jogi területek, a Digitalizációs Projektiroda, valamint az üzemeltetés irányítása. Szarka Zsolt azonban már nem dolgozik a fővárosi közlekedésszervező cégnél, mivel időközben átcsekkolt a MÁV-Start Zrt.-hez, ahol szintén vezérigazgató-helyettesként dolgozik. A főpolgármester által jóváhagyott teljesítményprémium (10,2 millió) ennek ellenére azért illeti meg, mert az „a 2023-as célokra és teljesítményre vonatkozott” – válaszolta a Népszava kérdésére a BKK.

Karácsony Gergely főpolgármester korábban azzal magyarázta a sok tízmilliós prémiumosztást, hogy önkormányzati vezérigazgatók munkaszerződése rögzíti, hogy teljes éves javadalmazásuk nagyjából 72 százalékát személyi alapbérként, havonta kapják meg, míg a teljes javadalmazásuk 28 százalékához csak akkor juthatnak hozzá, ha a teljesítménykövetelményeknek is megfelelnek. Ebben az esetben viszont jog szerint jár nekik a prémium.

A városvezető azonban nem csak a jogszerűség miatt hagyta jóvá a kifizetéseket, hanem azért is, mivel „a budapesti közszolgáltató cégek vezetői és dolgozói emberfeletti erőfeszítésekkel biztosították, hogy a folyamatos kormányzati elvonások és kivéreztetés ellenére a közösségi közlekedés, a szemétszállítás vagy a távhőellátás folyamatosan működjön”.

Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az állami közszolgáltatásokat nyújtó cégek vezetőihez képest a fővárosiak lényegesen alacsonyabb javadalmazás ellenében végzik munkájukat. Példaként éppen a MÁV vezérigazgatóját említette, aki a prémiummal együtt évi 72 millió forintot keres, miközben a BKK vezérigazgatója prémiummal együtt is ennek kevesebb mint a kétharmadát. Holott a BKK több utas szállítását szervezi meg, mint a MÁV, és kánikula esetén sem kéri arra az embereket, hogy halasszák el az utazásukat – tette hozzá nem kis pikírtséggel. Azt viszont nem említette, hogy a főváros a nyár eleje óta folyószámlahitelből működik, július közepén már mínusz 26 milliárdon állt a számláló.