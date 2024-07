Oroszok által használt iráni drónok sértették meg Románia légterét

Á. B.;

2024-07-25 12:22:00

Vélhetően nem szándékosan, de így is egy NATO-tagállamról beszélünk.

Szerdán 38 iráni drónnal támadta meg Oroszország Ukrajnát. Közülük három a NATO-tag Románia területét is elérte.

A keddről szerdára virradó éjszaka a román légierő F-16-osai is a levegőbe emelkedtek. A Sahid típusú drónok roncsait a Duna partján található Plauru településen keresték.

A már említett 38 drónból 25-öt megsemmisített az ukrán légvédelem. A hadsereg szóvivője azt közölte, hogy a drónok a polgári infressrtuktúrában okoztak meg nem nevezett károkat Odessza megyében. Mindeközben a légvédelem készültségben volt az ország többi megyéjében. Az egyik találat Izmail járást érte, ahol kigyulladt egy hivatali épület. Ennek következtében egy ember került kórházba.

Egyébként a határ közelében élők arról számoltak be, hogy hallják a drónok zaját - derül ki a Telex összefoglalójából.

Az oroszok már tavaly is rendszeresen hajtottak végre katonai támadásokat a térségben. Mindez azért is veszélyes, mivel a Duna középvonalán húzódik a román határ, amely egyben a NATO-nak is a határa. Így az oroszok lényegében pár száz méterre az atlanti védelmi szövetség szélétől folytatják a háborút.