Üzemanyaghiány jöhet, szeptemberig megoldást kell találni a Lukoil-ügyre

M.A.;

kormányinfó;

2024-07-26 09:17:00

Az Orbán-kormány csütörtökön tárgyalt a háborúról, és annak következményeiről. Ukrajna ugyanis teljesen érthetetlen módon a kőolajszállítás leállításával zsarolja Magyarországot és Szlovákiát, azt a két országot, amely következetesen áll ki a béketárgyalások mellett - kezdte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Leszögezte, ez méltánytalan Magyarországgal szemben, és ellentétes az uniós megállapodásokkal is. Ha a helyzet nem oldódik meg - folytatta - üzemanyaghiány is lehet. A tartalékok szintje magas, pánikra semmi ok, de szeptemberig megoldást kell találni. Emlékeztetett, hogy gázolajat csak Magyarországon keresztül kap Ukrajna, ahogyan az áram 40 százalékát is Magyarország nem akarja viszontzsarolni Ukrajnát, de felkérte az Európai Bizottságot, hogy lássa el a szerződéses közvetítő szerepét. Ha ez nem vezet eredményre, további intézkedések kellenek.