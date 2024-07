Energiaár-robbanás és áramhiány jöhet Magyarországon a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt

P. L.;

Oroszország;Magyarország;Ukrajna;Lukoil;Barátság olajvezeték;

2024-07-20 19:06:00

Nagy kárt okozhat az orosz energiafüggőség.

Keményen visszaüthet Magyarországra az orosz energiafüggőség: a Politico szerint heteken belül brutális áremelkedéssel és áramhiánnyal nézhet szembe, miután Ukrajna betiltotta a Lukoil olajtranzitját a Barátság kőolajvezetéken.

Ukrajna szankciókat vezetett be a legnagyobb magánkézben lévő orosz olajcég, a Lukoil által értékesített kőolaj exportjára, ezzel részben szembehelyezkedve az Európai Unió által Magyarországnak adott kibúvóval, az Orbán-kormány ugyanis továbbra is az orosz függőség mellett tette le a voksát. A szankcióval Ukrajna célja az, hogy a Kreml elessen az egyik kulcsfontosságú bevételi forrásától, amelyből a háborút finanszírozza. Magyarország számára azért különösen fájó lépés, mert az Orbán-kormány fenntartja az orosz energiafüggőséget, Magyarország a kőolajszükségletének nagyjából 70 százalékát továbbra is Oroszország fedezi, ennek felét pedig a Lukoil. biztosítja Magyarország csak idén áprilisban körülbelül 250 millió eurót költött orosz nyersolajra és gázra. (A Népszava hónapról hónapra követik, mennyivel drágábban vásároljuk a földgázt Oroszországtól ahhoz képest, hogy a nyugati tőzsdén vennénk.)

A portál felidézi, hogy a Lukoil szankcionálására annak árnyékában került sor, hogy Kijev és Budapest viszonya tovább romlott, miután Volodimir Zelenszkijnél tett látogatása után Orbán Viktor azonnal Vlagyimir Putyinhoz sietett Moszkvába. Az ukrán elnök szóvá is tette ellenérzéseit, alig burkoltan árulónak nevezve Orbánt, mire az orosz Barátságért kitüntetés tulajdonosa, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter háborogni kezdett.

Inna Sovsun, az EU-párti ellenzéki Holosz ukrán képviselője az ukrán lépését úgy kommentálta, több mint két éve várnak arra, hogy az EU és a G7 valódi szankciókat vezessen be az orosz olajjal szemben, ehhez képest Oroszország tavaly is 180 milliárd dollárt keresett az olajexporton. – Valójában abszurd megengedni nekik, hogy ezt a pénzt az olaj ukrán területen történő szállításával szerezzék meg, ha a pénzt azután arra használják fel, hogy megöljenek minket – jelentette ki. Mindemellett arra is utalt, hogy másodlagos célként az Orbán-kormány megtörése a szándék. Ezt azzal indokolta, hogy egész eddig szinte minden diplomáciai megoldást kipróbáltak Magyarországgal és nem működött egyik sem, ezért úgy látja, más módszereket keresni.

Csehország nagymértékben csökkentette az orosz energiafüggőségét az elmúlt években, így Magyarország mellett már csak Szlovákia jön szóba, amelynek érdemi kárt okozhat az ukrán lépés, mivel az ország legnagyobb finomítója, a Slovnaft továbbra is vásárol a Lukoiltól. Ennek ellenére a szlovák gazdasági tárca a Politicóval azt közölte, hogy találtak alternatív szállítási lehetőségeket, egyelőre nem állt le az orosz olajszállítás Szlovákia felé.

A lap kérdéseire sem a magyar, sem az ukrán kormány, sem a Mol, sem a Lukoil nem reagált.