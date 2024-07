Semjén Zsolt: Ebben a háborúban egymillió ember halt meg, meghalt bárki is, hogy klíma működött-e vagy nem?

nepszava.hu;

2024-07-26 18:41:00

A miniszterelnök-helyettes a nem létező harmadik világháborúról beszélt volna szívesen.

A legfelsőbb szinteken, a kormányban van-e szó a korházi klímák helyzetéről – tette fel a kérdést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek az RTL Híradó riportere pénteken Tusnádfürdőn, mire a KDNP-s politikus szinte sátáni kacajban tört ki, majd azt közölte: „Ha-ha-ha, hát ez nagyon, ez borzasztó fontos, csak azért az RTL-nek az abszurditását tetszik látni. Először is a világháború kérdésében Orbán Viktor a tűzszünetért, a világháború elkerüléséért tárgyal, ez egy releváns kérdés. Majd utána, megbeszéljük a Tisza Pártot és a klímát.” Semjén Zsolt több mint három percen át kötözködött az újságíróval, zavarosnak nevezve kéréseit, amelyek semmilyen logikai összefügésben nincsenek.

Miközben a miniszterelnök-helyettes hosszasan arról beszélt, hogy Takács Péter, a Belügyminisztérium államtitkára, sőt maga Pintér Sándor belügyminiszter is azért dolgozik, hogy legyen klíma és azok működjenek, vissza-visszatérően forszírozta a világháború ügyét, majd egy fordulattal ő kérdezett: „Ifjúkori verseimről nem akar kérdezni, pedig olyan jók. Asszonyom ,ebben a háborúban egymillió ember halt meg. Meghalt bárki is, hogy klíma működött-e vagy nem?”

Végül belenyugodott, hogy egyelőre nincs világháború, így a klímakérdésről mondott nagyokat: „Dolgozunk rajta. Államtitkári szinten ez technikai kérdés, amivel foglalkozni kell, de Orbán Viktor... (...) Néhány helyen nem működött a klíma. Igyekszünk ezeket felszerelni. Megjegyzem, a Gyurcsány-kormány idején még kevesebb kórházban volt klíma. Mi építettünk egy csomó klímát, újjáépítettünk számtalan kórházat, az egészségügyi dolgozóknak a bérét az orvosokéval együtt olyan szintre emeltük, amilyenen soha nem volt, tehát láthatja, hogy dolgozunk. Csak azt mondom, hogy amikor a világháború kérdéséről tesz fel kérdést, utána nem tűnik mindez arányosnak, de azt kérdez, amit akar. Nagyon fontos az egészségügy soha nem látott módon fejlesztjük, Takács Péter államtitkárt a szíve vérét locsolja ki.”

Miután a Népszava két héttel ezelőtt beszámolt arról, hogy több fővárosi kórházban is leálltak az operációk a hőség miatt, az Uzsoki műtőjében 41, a Szent Jánoséban 38 fokot mértek, a folytatódó kánikulában egyre-másra érkeztek a hírek Miskolcról, Debrecenből az ország szinte minden tájáról, hogy gondok vannak, és műtétek sugárkezelések sora maradt el, mert a hőségben veszélyes műteni. Erre ugyancsak Tusnádfürdőn és szintén az RTL Híradónak Kásler Miklós az előző ciklus egészségügyért felelős minisztere vetette oda: „Kérem szépen, harminc évvel ezelőtt én ötvenfokos műtőkben végeztem 10-12 órás műtéteket. Lehetséges volt, mert életmentő volt. Most ugyanez a helyzet”.

Csütörtökön foglalkoztunk azzal mi is, hogy a Szent János kórházban két hét elteltével sincs változás, a klímák nem működnek, az Indexnek pedig napokkal ezelőtt az intézmény főigazgatója Ralovich Zsolt ecsetelte, hogy mennyire veszélyes akár 30 fokban is műteni. A Semjén Zsolt szerint szíve vérét locsoló Takács Péter korábban azt állapította meg, hogy „ennek az időszaknak is megfelelő felkészültséggel futottunk neki”, hozzátéve, hogy már tízmilliárd forintot költöttek klímafelújításra.