Hankó Balázs: Izélhet minket Brüsszel, de csinálunk egy jobb programot, mint az Erasmus

2024-07-26 18:25:00

A kulturális és innovációs miniszter szerint az EU-nak semmi köze a magyar felsőoktatáshoz, és bár az Orbán-kormánnyal van baja, a gyerekeket zsarolja.

Brüsszel évek óta nem tudja megoldani a kreditek elfogadtatását a csereprogramok során, de lássunk tisztán: „A felsőoktatás nemzeti hatáskör, amihez semmi köze az EU-nak vagy az Európai Bizottságnak” – idézte a hvg.hu Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pénteki tusványosi előadásában tett kijelentését arról, hogy az úgynevezett modellváltó egyetemeket kizárták az Erasmus-, valamint Horizont-programokból. Ugyanakkor a kizárásról elismerte, „az uniós források felhasználásával kapcsolatban aggályok merültek fel”.

A tárcavezető szerint azonban sem az egyetemi kuratóriumoknak, sem a Tempus Közalapítványnak nincs ráhatása az uniós kutatási pénzekre, Sőt előadása közben „felkérdezte” a közönség soraiban álló oktatási ombudsmant, Aáry-Tamás Lajost, hogy ő tapasztalt-e problémát, illetve megkeresték-e Brüsszelből. Nem keresték, probléma van, persze, mindenhol van, de majd megoldjuk – hangzott a válasz, amire Hankó Balázs összegezte is, hogy mi a botrány lényege, amely szerinte oda vezetett, hogy az egyetemeket fenntartó alapítványok kuratóriumaiban ülő kormánytagok lemondtak pozíciójukról: „az EU-nak a kormánnyal van vitája, de a gyerekeket zsarolja”.

A kulturális és innovációs miniszter az európai felsőoktatási csereprogramok kiváltására kitalált Pannónia ösztöndíjprogramot dicsérte: „Izélhet minket Brüsszel a nemzetköziesítés kapcsán, de ennek a vége az lett, hogy csinálunk egy jobb programot, mint az Erasmus.” Hankó Balázs két nappal a felvételi ponthatárok kihirdetése után az átalakuló felsőoktatásról is beszélt.

Szerinte nagyon jó lépés, hogy a felvételi pontok 20 százalékáról idén már az egyetemek dönthettek, mert így olyan készségekről is számot tudnak adni a diákok, amelyek elengedhetetlenek egy-egy pályához, az érettségiben mégsem mutatkoznak meg. – „Ezáltal az egyetemek autonómiáját, szabadságát is sikerült növelni” – hangsúlyozta. Kiemelkedő eredménynek tartja, hogy tavaly és idén is 90 ezer fölött volt az egyetemekre felvettek száma, a vidéki fiatalok több mint fele továbbtanul, a diákok ötöde pedig 30 év feletti.