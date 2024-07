Takács Péter: Megfelelően felkészültünk a hőhullámra, tízmilliárdot költötttünk klímafelújításra

nepszava.hu;

klíma;hőség;leállás;kórházak;Belügyminisztérium;Takács Péter;

2024-07-21 21:54:00

Miközben az elmúlt hetekben a nagy hőségeben egyre másra mondták fel a szolgálatot a kórházi műtők klímaberendetései, operációk maradtak el, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára a villamos hálózatot hibáztatja.

Ennek az időszaknak is megfelelő felkészültséggel futottunk neki – mondta Takács Péter az RTL Híradónak azzal kapcsolatban, hogy a hőhullám közben az elmúlt hetekben több kórházban is elromlott a klíma, ezért műtéteket és kezeléseket kellett elhalasztani. A kritikus esetekről, a műtők leállásáról, műtétek, sugárkezelések elhalasztásáról, a szülők által a a gyermekkórházba bevitt 32 fokos kórtermekről, transzplantációs steril boxokról, az adományokból megjavított levegőhűtő berendezésekről a Népszava is rendre hírt adott.

Az egészségügyért felelős államtitkár szerint amikor pár éve egy enyhébb hőhullám idején gond volt a kórházak hűtésével és maradtak el műtétek, azután elindítottak egy energetikai korszerűsítési programot. Mint mondta, a kormány több mint 10 milliárd forintot fordított a klímaberendezések felújítására és ahhoz képest, amekkora hőhullámok vannak, nagyon kevés leállás – szerinte 4 – volt, javításra pedig további pedig 1,3 milliárd forintot szántak.

Arra a kérdésére, hogy miért csak most szólalt meg az államtitkár, holott 10 napja vannak leállások, Takács azt mondta, „az ellátórendszer kis részét érték ezek a problémák, beteg nem maradt ellátatlanul”. A politikus megjegyezte, ahol szükség volt rá, és a kormány politikai ellenfelei keltettek csak hisztériát.

– A globális felmelegedés miatt át kell állni Magyarországon is arra, mint ami a mediterrán országokban van már 20 éve, hogy a halasztható műtéteket a hőhullámok idején nem végzik el – fogalmazott az államtitkár. Szerinte „ahhoz, hogy a kórházakat teljesen felszereljék klímával, az kell, hogy a villamos hálózatot Európa-szerte fejlesszék. Terveik szerint vásárolnak két ipari mobil klímaberendezést, amit olyan helyeken tudnak bevetni, ahol épp szükség van rá.