Csak Vlagyimir Putyinnak tetszett az eredmény: sokan kétkedésüknek adtak hangot, miután Nicolás Madurót hozták ki győztesnek Venezuelában

Rónay Tamás;

Venezuela;választási csalás;Nicolas Maduro;Antony Blinken;

2024-07-30 09:34:00

Az ellenzék a csalások miatt nem ismeri el az eredményt. Még inkább felgyorsulhat az elvándorlás.

A Nemzeti Választási Tanács (CNE) vezetője, Elvis Amoroso – Maduro elnök közeli szövetségese – közölte, a szavazatok 80 százalékának megszámlálása után Maduro a szavazatok 51 százalékát szerezte meg, míg fő riválisa 44 százalékot. A venezuelai ellenzék megtámadja az eredményt, mivel a hozzá befutott adatok szerint Edmundo González a szavazatok 70 százalékával győzött, így ő a jogszerinti megválasztott elnök. Az ellenzék szerint González előnye 40 százalékpontos a hivatalban lévő elnökkel szemben.

A nem hivatalos előzetes közvélemény-kutatások is González nagyarányú győzelmét vetítették előre. Maduro súlyos gazdasági csődbe vezette az országot. Az elmúlt 10 évben 7,8 millió ember menekült el Venezuelából a gazdasági és politikai válság miatt. A választások előtt végzett felmérések szerint az elvándorlás még inkább felgyorsulhat, ha Madurót hozzák ki győztesnek: a lakosság egyharmada kivándorolna.

Maduro az amerikai szankciókat okolja országa gazdasági nehézségeiért. Kínával, Iránnal és Oroszországgal szövetkezett. Egy kormányváltás irányváltást is jelentene Venezuela életében, elfordulna az autokráciáktól, valamint szoros latin-amerikai szövetségesétől, Kubától. Maduro azonban hatalmon maradása esetén még inkább elmélyítené ezen szövetségeseivel való kapcsolatait.

A venezuelaiak többsége változásokat akar, miután 25 éve a szocialista PSUV párt van hatalmon. Először a néhai Hugo Chávez elnök vezette az országot, majd miután 2013-ban rákos megbetegedésben elhunyt, Maduro követte az államfői székben, aki szintén autoriter módon irányította az országot, s a rendőri erőkre támaszkodva stabilizálta hatalmát.

A BBC helyszíni beszámolója szerint főváros, Caracas egyik szegénynegyedében, a Petare szavazókörében sorban állók közül sokan azt mondták, hogy a „változásra” szavaznak.

„Ennek a kormánynak minden lehetősége megvolt arra, hogy Venezuelát nagyszerű országgá tegye, de ehelyett nyomorban élünk”

– mondta Héctor Emilio D'Avila a brit közszolgálati médium riporterének. „A gyermekeinknek egy dzsungelen keresztül kell eljutniuk az Egyesült Államokba. Sok venezuelai vesztette életét a dzsungelben. A gyermekeink haldokolnak” – mondta egyikük.

A választási bizottság által bejelentett eredmény igazolta azokat a félelmeket, amelyek szerint a diktatúrát nem lehet demokratikus eszközökkel leváltani, s a hatalom minden eszközt, tömeges választási csalásokat is bevet azért, hogy ne mehessen végbe fordulat a dél-amerikai államban. Már Maduro 2018-as győzelme is gyanús körülmények között született. Az ellenzék azonban most abban reménykedett, olyan jelentős González támogatottsága, hogy Maduroék nem tudják ilyen mértékben elcsalni a voksolást: az emberek annyira bíztak a fordulatban, hogy tömegesen járultak az urnákhoz. Hírek szerint azonban a venezuelai elnök milicisták jártak-keltek a szavazókörzetekben, s befolyásolták különféle módon az eredményt..

Kétkedésének adott hangot az első eredmények bejelentése után Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Mint fogalmazott, az Egyesült Államoknak

„komoly aggályai vannak amiatt, hogy a kihirdetett eredmény nem tükrözi a venezuelai nép akaratát”.

Gabriel Boric chilei elnök szintén úgy nyilatkozott, „nehéz elhinni” az eredményt. Követelte „a választási jegyzőkönyvek és a folyamat teljes átláthatóságát, valamint azt, hogy a kormánynak nem elkötelezett nemzetközi megfigyelők adjanak számot az eredmények valódiságáról”. Luis Lacalle Pou uruguayi elnök kijelentette: Maduro rezsimje számára csak az volt a fontos, hogy az eddigi elnököt hozzák ki győztesnek.

Gratulált viszont Madurónak Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki azt üzente:

„Ne feledje, Ön mindig szívesen látott vendég orosz földön”.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök szerint „a venezuelai nép méltósága és bátorsága győzött a nyomás és a manipuláció felett”. Venezuelában a szavazás elektronikusan történik. A szavazók egy gépen nyomják meg az általuk preferált jelölthöz rendelt gombot. Az elektronikus eredményeket a CNE központjába küldik, de a gép egy papíralapú bizonylatot is kinyomtat, amelyet a szavazóurnába tesznek. A törvény szerint a pártok tanúkat küldhetnek az egyes szavazóhelyiségekben végzett papíralapú nyugták megszámlálására, de sokakat megakadályoztak ebben.