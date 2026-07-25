Orbán Viktor próbálta megrengetni az eget, de nem jött össze – Percről percre a 2025-ös tusnádfürdői beszédről

A miniszterelnöknek tényleg szüksége lett volna eget rengető beszédre, az elmúlt egy év alatt legalábbis nem sok minden alakult az ő jóslatainak megfelelően. Donald Trump amerikai elnök lett, de finoman szólva nem hozta el az orosz-ukrán háború végét, tizennyolc év után már nem a Fidesz, hanem a Tisza párt vezeti a népszerűségi listákat, a törvényi tilalom ellenére pedig több százezer ember jelent meg a Budapest Pride-on. Ehhez képest csak egy újabb mozgalom, a Digitális Polgári Körök elindítására futotta.