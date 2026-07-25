Az exkormányfő szerint fel kell építeni a lehető legszélesebb ellenállást, nem lehetünk szégyenszemre Európa banánköztársasága, a Fidesznek nem pártként, hanem szolgáltatóközpontként kell működnie.
Visszamenőleges alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt. Ez bűncselekmény – jelentette ki az exkormányfő.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azonban idén is tart előadást.
A Fidesz kormányzati szereplőket is szívesen látna a rendezvényen.
Ez homlokegyenest ellentmond annak, mint amit Orbán Viktor miniszterelnök a tusnádfürdői beszédében állított.
„Tanulságos látlelet ez a jobboldali populizmusról, amikor valakinek mindig könnyebb gyűlöletet kelteni, mint kormányozni. A bőrünkön érezzük ennek a következményeit” – állapította meg Dobrev Klára. A Momentum elnöke arra hívta fel a figyelmet, a kormányfő ugyanott folytatta, ahol tavaly ilyenkor abbahagyta, Hadházy Ákos szerint pedig az a mondat talán érdekes, hogy eldöntötték, nem nyerhet az ellenzék, az összes többi csak hablaty.
A miniszterelnöknek tényleg szüksége lett volna eget rengető beszédre, az elmúlt egy év alatt legalábbis nem sok minden alakult az ő jóslatainak megfelelően. Donald Trump amerikai elnök lett, de finoman szólva nem hozta el az orosz-ukrán háború végét, tizennyolc év után már nem a Fidesz, hanem a Tisza párt vezeti a népszerűségi listákat, a törvényi tilalom ellenére pedig több százezer ember jelent meg a Budapest Pride-on. Ehhez képest csak egy újabb mozgalom, a Digitális Polgári Körök elindítására futotta.
A Fidesz helyzete már nem stabil, ezért a mostani esemény más, mint a korábbiak voltak – állítja Somogyi Zoltán politikai elemző. Ágh Attila politológus szerint a rendezvény átváltott védekező üzemmódra.
Az ősszel megszűnő Margaret Island koncertjén tűnt fel az idei Budapesti Pride-on már nem csak az LMBTQ-közösség, hanem a szabadság szimbólumává is vált jelkép.
Minderre Tusnádfürdőn jött rá a Fidesz frakcióvezetője meglehetősen érdekes körben, rég nem hallott KDNP-s, MSZP-s, LMP-s képviselőkkel és a kormánypropagandában egykor vezető, de mára visszaszorult Pesti Srácok főszerkesztőjével.
Jelen lesz Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is.
A Tisza párt elnöke közölte, örömmel kiül a nagyszínpadra, „már ha a bátor utcai harcos szemtől szembe is olyan bátor, mint ahogyan azt a propagandában hirdeti magáról”.
Tilthatják vagy korlátozhatják is külföldön azokat a támogatásokat, amelyeket belengetett a miniszterelnök – mondták lapunknak szakértők. Vásárhelyi Mária szerint a kormány családpolitikája teljes kudarc.
Nem maradt visszhang nélkül a tusványosi közönségben a kormányzati botrányok, hibák sora, Magyar Péter szárnyalása, de az Orbán Viktor iránti bizalom megingathatatlannak tűnik. Helyszíni riport.
Szerinte létrejött egy olyan szuverenitási szürke zóna, amelyben „szabadon grasszálnak” ezek a politikai nyomásgyakorló szervek.
A magyar kormányfő Bukarestben egyeztet Marcel Ciolacuval.
Elstartolt az idei fideszes fesztivál.
A parlamenti külügyi bizottság fideszes elnöke szerint a magyar kormányfő által szorgalmazott tűzszünet nem az orosz érdeket szolgálja és nem az ukrán kapitulációt célozza, hanem az esélyt arra, hogy „Ukrajna szuverén, demokratikus országgá válhasson”.
A már harmincharmadik, kezdetektől a Fideszhez kötődő székelyföldi rendezvény fő attrakciója idén is Orbán Viktor – regisztrációhoz kötött – előadása lesz. A jelenlegi miniszterelnök eddigi tusnádfürdői beszédei nem egyszer botrányt keltettek a hazai és a nemzetközi politikában egyaránt.
Azért fogalmazott így, mert ő már 4-5 hónappal előbbre tartott a gondolkodásban.
A miniszterelnök külhoni magyar vezetőkkel költött el egy munkaebédedet, aztán a Sepsi OSK futballklub elöljáróival vacsorázott. A ma délelőtti előadásán való részvételt regisztrációhoz kötötték.
A NER megvédte a saját kurzusfilmjét.
Egyszer elhangzott ugyan, hogy „Oroszország agressziót követett el”, de a beszédek arra futottak ki, hogy jobb, ha belátja az áldozat, amit eddig elért, annál többet nem érhet el.
This is the beginning of a beautiful friendship.