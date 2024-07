Nem sikerült legyőzni a címvédő Dél-Koreát, ezüstérmes a magyar férfi kardcsapat

P. L.;Á. Z.;

2024-07-31 21:23:00

Az elődöntőben parádésan teljesítő Rabb Krisztián utolsó asszója sajnos nem alakult jól, utána már nem sikerült ledolgozni a hátrányt.

Nem sikerült legyőznie a Szilágyi Áronnal, Rabb Krisztiánnal és Szatmári Andrással felálló férfi kardcsapatnak a Park Sangwon, Oh Sanguk, Gu Bongj, majd csereként Do Gyeongdong dél-koreai alakulatot, amelyik címvédőként 41-45-re nyerte a párizsi olimpia szerda esti döntőjét.

Szilágyi Áron kezdett, 2-0-ra ellépett a dél-koreai Park Sangwontól, aki azonban gyorsan fordított is. Szilágyi ezt követően egy briliáns védést követően egyenlített, majd újra megszerezte a vezetést, de az első asszót végül 4-5-re a dél-koreai versenyző nyerte. Az elődöntőn parádés teljesítményt nyújtó Rabb Krisztián lépett másodikként a pástra, ennek meccsnek a végére azonban két pontra nőtt a dél-koreaiak előnye. Szatmári András 8-10-nél érkezett, a 3-5-ös asszó után a dél-koreaiak már 11-15-re vezettek.

Az első magyar asszógyőzelmet Rabb Krisztián második pástra lépése hozta, 6-5-ös eredménnyel 17-20-ra faragta le a dél-koreai előnyt, Szilágyi Áron ezt követően döntetlent vívott Gu Bongil ellenében. A következő meccsen Szatmári András beindult, négy tust vitt be zsinórban Oh Sanguknak, ezzel a magyar csapat át is vette a vezetést egy időre. Az asszó végére a del-koreai vívó visszaszerezte a vezetést, de így is sikerült egy pontra faragni az előnyt.

Az utolsó körben Rabb Krisztián ellenfele Do Gyeongdong lett, a dél-koreaiak tartalékjátékosa. A csere jó döntésnek bizonyult, a dél-koreai 0-5-re hozta az asszót, amivel 6 pontra ellépett a kelet-ázsiai ország csapata. Szatmári Andrásnak sikerült a következő asszóban visszazökkenteni a csapatot, de egy tussal így is tovább nőtt a dél-koreai előny, Szilágyi Áron 33-40-nél lépett utoljára pástra, lehetetlen küldetést vállalva Oh Sanguk ellen. Hatalmasat vívott, 8-5-re nyerte az asszóját, de Dél-Korea végül 41-45-re nyerte az olimpia döntőjét.

Az ezüst nagyon szépen csillog, magyar férfi kardcsapat legutóbb 1988-ban Szöulban nyert aranyérmet olimpián, döntőben pedig 28 éve, 1996-ban szerepelhetett.