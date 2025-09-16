Mentorom Pars Krisztián

Tavaly serdülő világelső volt, s első éves ifjúságiként idén is a földkerekség legjobb kalapácsvetői között tartják számon Halász Bencét, a Szombathelyi Dobó SE reménységét. Nyáron két számban is nyert a 15-17 évesek olimpiai fesztiválján, s momentán ez a legnagyobb problémája: ha egyszer döntenie kell, a kalapácsot vagy a diszkoszt preferálja? Ráadásul még súlylökésben is a legjobb saját korosztályában. Kellemes gondok.