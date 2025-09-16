A Dobó SE olimpiai ezüstérmes sportolója világranglista-vezetőként érkezett a japán fővárosba.
„Azt hiszem, nagyon stabil olimpiai döntőt tudtam bemutatni, bár a hőn áhított 80 méter és az edzőm csúcsa nem lett meg” – mondta a kalapácsvető, aki 79,97 méterrel szerzett ezüstérmet a párizsi olimpián.
A tavalyi budapesti világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes magyar atléta 79.97 métert dobott a második sorozatban. Micsoda születésnapi ajándék!
Rába Dánielnek sajnos nem sikerült a bravúr és kiesett.
Rába Dániel 71,37 méter és egy érvénytelen kísérlet után 72,29-cel zárt, így klubtársához, az első csoportban szerepelt Varga Donáthoz hasonlóan befejezte szereplését.
Kalapácsvetőnket többezer magyar szurkoló vastapsa köszöntötte az éremátadáskor.
Ez a hazai világbajnokság első magyar érme.
A magyar kalapácsvető első dobásának érvényességét vitatták, mert szerintük az atléta kilépett.
Ez a magyar atlétika 14. érme, a hetedik kalapácsvetésben.
A junior Európa-bajnok Halász Bence (Dobó SE) megdöntötte az olimpiai és kétszeres Európa-bajnok Pars Krisztián 2001-ben elért 81,34 méteres U20-as magyar csúcsát.
A szombati ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette a II. nyári ifjúsági olimpia Nankingban.
Tavaly serdülő világelső volt, s első éves ifjúságiként idén is a földkerekség legjobb kalapácsvetői között tartják számon Halász Bencét, a Szombathelyi Dobó SE reménységét. Nyáron két számban is nyert a 15-17 évesek olimpiai fesztiválján, s momentán ez a legnagyobb problémája: ha egyszer döntenie kell, a kalapácsot vagy a diszkoszt preferálja? Ráadásul még súlylökésben is a legjobb saját korosztályában. Kellemes gondok.