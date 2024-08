Hivatalosan is Kamala Harris a demokraták elnökjelöltje

Á. B.;

Egyesült Államok;demokraták;Kamala Harris;

2024-08-02

Hivatalosan is megszerezte a demokrata párti küldöttek szavazatának a többségét, így Kamala Harris formálisan is elnökjelöltté vált - jelentette be pénteken a Demokrata Párt irányító testülete, a DNC elnöke.

„Nagy büszkeséggel erősítem meg, hogy Kamala Harris alelnök asszony megkapta az összes kongresszusi küldött szavazatainak többségét és a szavazás hétfői lezárását követően ő lesz a Demokrata Párt jelöltje” - idézte az ABC Jaime Harrisont. A politikus egyúttal örömét fejezte ki, amiért a küldöttek ilyen gyorsan visszaküldték a jelölési kérelmeket, aminek eredménye egyértelmű: Kamala Harrist szeretnék 2024-es elnökválasztás után a Fehér Házban látni. A konvenció küldöttei csütörtökön reggel 9 óra óta virtuálisan szavaznak e-mailben vagy telefonon a DNC által indított név szerinti szavazáson. Erre hivatalosan hétfő estig van lehetőségük.

Az alelnök jelezte, hogy amint véget ér a szavazási időszak, akkor hivatalosan is elfogadja a jelöltséget, amit megtiszteltetésnek tart. Az önök leendő elnökeként tudom, hogy készen állunk erre a harcra és amikor megküzdöttünk, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy győztünk - fűzte hozzá Kamala Harris.

A jelölés már csak azért is lenne történelmi jelentőségű, mivel ha a novemberi választáson sikerülne diadalt aratnia Donald Trump ellenében, akkor ő lenne az első nő, akit elnöknek választanak meg az Egyesült Államok történetében. Egyébként a küldöttek által megjelenített egység azért is figyelemre méltó, mivel a demokraták néhány hete, Joe Biden július 21-i visszalépése előtt még mélyen megosztottak voltak az elnökjelöltség kérdésében.