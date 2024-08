Növeli katonai jelenlétét a Közel-Keleten az Egyesült Államok, vészesen közel áll egy regionális háború

Á. B.;

Irán;Közel-Kelet;Izrael;Egyesült Államok;

2024-08-03 15:03:00

Az Egyesült Államok további hadihajókat és vadászgépeket telepít a Közel-Keletre, hogy segítsen megvédeni Izraelt Irántól, valamint a térségben ténykedő csatlósaitól - idézi a BBC a Pentagon közleményét

Az amerikai védelmi tárca jelezte, a rakétaelhárító erőket fokozott bevetési készenlétbe helyezték, mivel „sziklaszilárd” a zsidó állam megvédésére vonatkozó elkötelezettségük.

Szombaton izraeli erők végeztek egy Hamász-parancsnokkal, miközben egyes jelentések szerint az elmúlt 24 órában több tucat palesztin halt meg a Gázai övezetet érő légicsapásokban. Benjamin Netanjahu miniszterelnök figyelmeztette az izraelieket, hogy kihívásokkal teli napok előtt állnak, ám nyomatékosította, felkészültek minden forgatókönyvre.

A Fehér Ház szerint szerint van lehetőség a megállapodásra és az eszkaláció elkerülésére.

A térségben továbbra is nagy a feszültség, miután pár napja likvidálták a palesztin szélsőséges terrorszervezet, a Hamász politikai vezetőjét Teheránban.

Iszmail Haníje az egyik kulcsszereplője volt a gázai háborút lezáró béketárgyalásoknak, így likvidálása a béke esélyeit is csökkenti. A gyilkosság körülményei egyelőre tisztázatlanok: a Daily Telegraph szombaton azt írta, hogy a Moszad helyezte el a robbanószerkezeteket az iráni Forradalmi Gárda egyik külföldi vendégeknek fenntartott teheráni rezidenciáján, és külföldről detonálták azokat. A The New York Times korábbi jelentése szerint a pokolgépeket két hónappal korábban csempészték be az épületbe.

Ruhollah Homeini iráni nagyajatollah kemény büntetést ígért Izraelnek, amely hivatalosan nem vállalta a felelősséget a merényletért.