- Hiába a csaknem kétszázmilliós bírság, továbbra sem zárultak le az illegálisan tárolt akkuhulladékkal kapcsolatos ügyek

2024-08-05 12:30:00

Tavaly nyár óta három vármegyében három településen is botrány lett abból, hogy valaki akkuhulladékot, és feltehetően akkugyártásból származó hulladékot tett le elhagyatott épületekben, őrizetlen raktárakban. Az ügyek ugyanahhoz az emberhez, Karácsony Tibor fuvarozóhoz köthetők. A sajtóban nem jelent meg, de a telephelyei ellenőrzésénél a hatóságok további két helyszínen is találtak illegális hulladékot – írja a 444.

A portál szerint Karácsony Tibor még 2023 nyarán vett egy ingatlant, kibérelt egy másikat, majd júniusban pár nap eltéréssel egyéni vállalkozói telephelyként regisztrálta őket. Az egyik egy Abasár melletti, pusztuló többhektáros laktanya egyik épülete volt, a másik onnan bő egyórányi autóútra, Mohora falu szélén egy szintén nem túl jó állapotú major. Néhány héttel ezután pedig óriási botrány lett abból, hogy Ikladon szabálytalanul akkuhulladékot tárol egy ipari parkban.

A Pest Megyei Kormányhivatal 2023. július 14-én hatósági ellenőrzéseket tartott több, Karácsony által használt ingatlanon Aszódon, és egy galgamácsai telephelyén is. A hivatal július 23-i, Átlátszó által kikért határozatában pedig az áll, az egyik aszódi raktárában is jelly roll hulladékos hordókat találtak, ugyanolyanokat, mint amilyenek Ikladon voltak. Más telephelyein üres hordókra és szénporra bukkantak nagy mennyiségben. A határozatban szerepel, hogy a katasztrófavédelem is leellenőrizte a telephelyeket, és ők nemcsak a raktárakban, hanem pótkocsikon is találtak jelly roll hulladékokat.

A megyei kormányhivatal által írt dokumentum szerint Karácsonynak csak szállításra van engedélye, arra már nincs, hogy a hulladékokat gyűjtse is. A kormányhivatal megtiltotta neki az engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenységet, és kötelezte, hogy adja át a hulladékokat engedélyes cégnek.

A 444 újságírói azonban 2024. július végén jártak Iklandon, ahol azt tapasztalták, hogy ugyan a jelly roll eltűnt, de az állítólagos szénporos zsákok maradtak.

Amikor Karácsony Tibor lebukott Ikladon, és végigellenőrizték a közeli telephelyeit, már pár hete megvoltak neki az abasári és mohorai ingatlanok. Az abasári laktanyában már augusztusban felfigyeltek valakik fura hordókra. A bátonyterenyei Sungeel akkufeldolgozó hulladékáról volt szó, 11 ezer hordónyival, hamis címkével. A hordókban ugyanis nem sima hulladék volt, mint Karácsony állította, hanem akkugyártásból származó jelly roll, át is minősíttették a hatóságok rögtön veszélyes hulladékká, majd 103 millióra büntették Karácsonyt, és felszólították, hogy vigye el az egészet és dolgozza fel legálisan. Ez azonban a portál szerint mind a mai napig nem sikerült. A 444 cikke szerint bár polgármester azt posztolta júniusban, hogy elkezdődött az elszállítás,

a hatóságok tavaly óta negyvennyolcszor voltak ellenőrizni, hogy mi a helyzet, és minden egyes alkalommal félmillióra büntették Karácsonyt, amiért még mindig ott vannak a hordók.

A nógrádi Mohorán a portál munkatársai ugyanolyan zsákokat láttak, mint Ikladon. Hogy mi lehet bennük, talán hamarosan kiderülhet az ügyet felkaroló Csárdi Antal LMP-s politikus tevékenysége nyomán, aki – amikor valakitől meghallotta, hogy Mohorán nagy zsákokat helyeztek el egy telepen – a helyszínre ment. A portálnak azt mondta, kétféle hulladékot talált, mind a kettő finomra őrölt szénpornak néz ki. Bevizsgáltatta őket különböző anyagokra, és az egyik mintáról bebizonyosodott, hogy nem kis mennyiségben van benne lítium, kobalt, és nikkel, valamint NMP nevű, akkugyártásnál is használt oldószer.

A mohorai polgármesteri hivatal jegyzője a portált arról tájékoztatta, hogy a „telephely birtokosa 2023 augusztusában bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló nyilatkozatot intézett hozzám (...) raktározás, tárolás tevékenységre vonatkozóan. Mivel a nyilatkozatban meghatározott, tárolni kívánt termék nem illeszkedett az ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági besoroláshoz, a kérelem folytán indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozott határozatommal a tevékenység folytatását megtiltottam. Tekintettel arra, hogy az üggyel kapcsolatban hatósági eljárás van folyamatban, a további kérdéseire nem áll módomban választ adni”.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 444 megkeresésére közölte,

az érintett vállalkozóval szemben több kormányhivatal is szigorúan eljárt, és a hulladékgazdálkodási hatóságok ezután is minden olyan esetet kivizsgálnak, amely kapcsán jogsértés gyanúja merül fel.

az abasári ügy miatt 127 millió forintnál tart a bírság, a fellelt anyagokból 6 tonna nem veszélyes és 279 tonna veszélyes hulladékot elszállítottak. A 103 milliós hulladékgazdálkodási bírságot megállapító határozattal összefüggésben közigazgatási per van folyamatban, az összesen immár 24 millió forintnyi végrehajtási bírságokat eddig a vállalkozó határidőben befizette.

Pest vármegyében három helyszínen találtak illegális hulladékot, erre összesen 82 millió forint bírsággal sújtották a vállalkozót. A hatóság fellépésének eredményeként mindegyik helyszínről elszállították a tárolt anyagokat, a bírság ügyében jelenleg közigazgatási per van folyamatban.

a Pest Vármegyei Kormányhivatal Karácsony Tibor László országos hulladékgazdálkodási szállítási engedélyét tavaly visszavonta.

a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal társhatóságokkal együtt előre be nem jelentett ellenőrzést tartott a mohorai telephelyen tavaly nyáron. Karácsony bemutatta azokat a tanúsítványokat és dokumentumokat, melyekkel igazolni tudta, hogy a raktározott anyag nem hulladék, hanem termék, amit tevékenysége során fel kíván használni. Mivel az ügyfél igazolta, hogy a szóban forgó anyag nem hulladék, ezért a kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatóságának nincs hatásköre, a termék raktározás, tárolás más hatóságok hatáskörébe tartozik. Ezen a héten közérdekű bejelentés nyomán a kormányhivatal újabb, a társhatóságokkal közös ellenőrzésre kivonult a telephelyre, a tényállás tisztázása folyamatban van.

A 444 szerint Iklad már régen visszavonta Karácsonytól az úgynevezett telepengedélyt, ami bejelentésköteles tevékenységekhez, például raktározáshoz, hulladékgyűjtéshez kell. Abasár és Mohora nem is adott ki ilyet.

Karácsony Tibor a portált először arra kérte, keresse később, mert éppen vizsgasoron áll egy kamionnal. Utána már nem vette fel a telefont, de SMS-ben annyit üzent, hogy szerinte csak Abasáron van hulladék.